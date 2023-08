Marvin Dienst kehrt zu Toksport WRT zurück

Der Prototype Cup Germany-Meister Marvin Dienst bestreitet die zweite DTM-Saisonhälfte für Toksport WRT. Für Dienst ist es sein DTM-Comeback nach einem Rennwochenende 2021 in der Rennserie.

Der Ersatz von Christian Engelhart bei Toksport WRT steht fest. Der Prototype Cup Germany-Meister und ADAC GT Masters-Rennsieger Marvin Dienst ersetzt ihn im Porsche 911 GT3 R des Teams aus Quiddelbach. Dienst und Toksport WRT setzen damit ihre langjährige Zusammenarbeit fort.

Marvin Diensts Reise mit Toksport WRT begann vor drei Jahren und markierte den Beginn einer Partnerschaft, die konstant wettbewerbsfähige Leistungen auf der Rennstrecke gezeigt hat. Das Team und Dienst haben ihre Hingabe, ihr Talent und ihr gemeinsames Engagement für bemerkenswerte Ergebnisse unter Beweis gestellt, was dieses Wiedersehen zu einem bedeutenden Ereignis für beide Parteien macht.

Einer der Höhepunkte seiner Karriere war der Sieg von Marvin Dienst im Prototypen-Cup Deutschland im vergangenen Jahr, als er unter dem Banner von Toksport WRT an der Seite von Berkay Besler fuhr. Dieser Erfolg unterstreicht nicht nur seine außergewöhnlichen fahrerischen Fähigkeiten, sondern zeigt auch die Synergie zwischen Dienst und dem Team. Mit seinem Einstieg in die DTM in der zweiten Hälfte der Saison 2023 wird Dienst sein Fachwissen in das Streben von Toksport WRT nach weiteren Triumphen auf der internationalen Bühne einbringen.

«Diensts Rückkehr zu Toksport WRT ist ein Beweis für unsere starke Verbundenheit und die gemeinsame Leidenschaft für Spitzenleistungen im Motorsport», sagt Teamchef Seyhun Duru. «Wir haben Marvins bemerkenswerte Reise und Entwicklung über die Jahre miterlebt und sind zuversichtlich, dass seine Fähigkeiten und sein Engagement eine entscheidende Rolle dabei spielen werden, das Team in der DTM-Serie zu noch größeren Höhen zu führen.»

Marvin Dienst äußerte sich begeistert über die Wiedervereinigung mit Toksport WRT und die Herausforderungen und Chancen, die die DTM-Saison bietet: «Ich freue mich riesig, dass Toksport WRT mir die Möglichkeit gibt, mit ihnen in der DTM zu fahren. Wir arbeiten seit drei Jahren mit dem Team zusammen und haben in dieser Zeit viele gute Ergebnisse erzielt. Ich hoffe, dass sich dieser positive Trend fortsetzt, und ich werde mein Bestes geben, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Die DTM ist eine prestigeträchtige Plattform und Meisterschaft, von deren Teilnahme jeder Rennfahrer träumt. Der Einstieg in die DTM mitten in der Saison wird jedoch nicht einfach sein, wenn man bedenkt, dass der Großteil des Feldes bereits zahlreiche Rennen und Tests mit unterschiedlichen Setups und Reifenkonfigurationen absolviert hat. Dennoch ist das große Vertrauen, das Toksport WRT in mich setzt, ermutigend, und ich bin zuversichtlich, dass wir unsere erfolgreiche Geschichte in der DTM fortsetzen werden.»

Wenn Toksport WRT und Marvin Dienst das nächste Kapitel ihrer gemeinsamen Reise aufschlagen, können Motorsportfans auf der ganzen Welt gespannt sein, wie sie gemeinsam nach Siegen und Spitzenleistungen in der DTM-Serie streben. Die zweite Hälfte der Saison 2023 verspricht ein spannendes Spektakel zu werden, wenn Dienst das Steuer übernimmt und sein beeindruckendes Vermächtnis mit dem Team weiter ausbaut.

Für Dienst ist es zudem die Rückkehr in die DTM. 2021 bestritt er das Rennwochenende auf dem Hockenheimring im Space Drive Mercedes-AMG GT3 von Mücke Motorsport, da Maximilian Buhk aufgrund einer Terminüberschneidung mit dem ADAC GT Masters nicht an den Start gehen konnte.