DTM am Lausitzring ohne Steilkurve 14.08.2023 - 07:42 Von Jonas Plümer

© ADAC Die DTM nutzt auf dem DEKRA Lausitzring die Streckenvariante ohne Steilkurve Turn 1, wie sie seit vielen Jahren aus dem ADAC GT Masters bekannt ist

In den vergangenen zwei Jahren nutze die DTM am Lausitzring die Steilkurve Turn 1. Dies wird sich unter der Führung des ADAC ändern. Kurzanbindung zuletzt 2020 in DTM genutzt.