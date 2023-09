DTM Sachsenring: der vorläufige Zeitplan

Erstmals seit 2002 gastiert die DTM am kommenden Wochenende auf dem Sachsenring in der Nähe von Chemnitz. Wir blicken für euch auf den vorläufigen Zeitplan.

Am zweiten September-Wochenende wird es laut in der Nähe von Chemnitz. Nicht weniger als 28 GT3-Boliden gehen auf dem Sachsenring an den Start und absolvieren dort das sechste Rennwochenende der DTM-Saison 2023. Die Rennserie gastiert erstmals seit 2002 auf der MotoGP-Rennstrecke.

Der ADAC hat nun den vorläufigen Zeitplan für das Wochenende präsentiert.

Am Freitag stehen zwei Trainingssitzungen über je 45 Minuten auf dem zeitlichen Ablauf. Samstag und Sonntag wird um 13:30 Uhr ein rund einstündiges Rennen gestartet. Am frühen Morgen des Renntags steht ein Qualifying über je 20 Minuten auf der Agenda.

DTM-Zeitplan Sachsenring 2023:

Freitag 08.09.2023:

11:10 – 11:55 Uhr – Freies Training 1

15:30 – 16:15 Uhr – Freies Training 2

Samstag 09.09.2023:

09:05 – 09:25 Uhr – Zeittraining 1

13:30 – 14:30 Uhr – Rennen 1

Sonntag 10.09.2023:

09:05 – 09:25 Uhr – Zeittraining 2

13:30 – 14:30 Uhr – Rennen 2

Neben der DTM wird auch das ADAC GT Masters, die ADAC GT4 Germany und der Porsche Carrera Cup Deutschland auf dem legendären MotoGP-Kurs starten. Für Freunde von GT-Rennwagen wird dies ein extrem attraktive Programm. Abgerundet wird das Programm vom BMW M2 Cup.

Hier könnt ihr den kompletten vorläufigen Zeitplan einsehen.

Neben dem Rennprogramm, wird auch wieder ein buntes Showprogramm mit dem Pitwalk, Autogrammstunden der Fahrer und Meet the Drivers-Veranstaltungen stattfinden.