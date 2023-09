Kampf um DTM-Titel spitzt sich auf Red Bull Ring zu

Auf dem Red Bull Ring geht der Titelkampf in der DTM in die heiße Phase

Die Steiermark bebt. Der Kampf um die Meisterschaft in der 2023er DTM-Saison geht in die heiße Phase. Mirko Bortolotti und Thomas Preining reisen als Tabellenführer an. Auf dem Red Bull Ring steht das 7. Wochenende an.

Mit Riesenschritten rast der Kampf um den DTM-Titel auf seinen diesjährigen Höhepunkt zu. Mittendrin sind Thomas Preining (AUT) und Mirko Bortolotti (ITA) und in weniger als zwei Wochen auch die Fans auf dem Red Bull Ring! Der Linzer Porsche-Pilot kann sich zum ersten Österreicher krönen, der in der Geschichte der DTM den Titel einsackt. Damit aber noch lange nicht genug am Spielberg! Von 22. Bis 24. September erlebt die gesamte Motorsport-Familie zudem Racing pur beim ADAC GT Masters und in drei weiteren Partnerserien, genießt das volle Programm bei Pitwalks und Autogramm-Sessions in der DTM Fan Zone und ist auch im offenen Fahrerlager hautnah dabei. Tickets und alle Infos rund um das Rennwochenende der deutschen Kultserie im Herzen der Steiermark gibt es unter www.redbullring.com.

Kampf um Platz 1 spitzt sich zu

Die DTM-Titelfighter 2023 Thomas Preining (Porsche) und der in Wien lebende Italiener Mirko Bortolotti (Lamborghini) haben ein intensives Rennwochenende hinter sich. Auf dem Sachsenring tauschten sie nach jedem Rennen die Tabellenführung. Die Spannung im Kampf um Platz 1 spitzt sich zu und erreicht von 22. bis 24. September auf dem Red Bull Ring seinen absoluten Höhepunkt aus rot-weiß-roter Sicht. Das Beste

daran: Die Fans am Spielberg sind hautnah und live dabei! Preining, der erste Österreicher mit DTM-Heimsieg (2022), wird bei seinen diesjährigen Heimrennen alles geben, um den Italiener wieder vom Thron zu stoßen. Nur neun „Punkterl“ trennen ihn von diesem Vorhaben.

Knallhartes Racing mit jeder Menge Austro-Power

In der deutschen Kult-Rennserie wird das Material wahrlich nicht geschont. Lackaustausch beschreibt nur vage, was die Fans bei der DTM auf der Rennstrecke zu sehen bekommen, wenn mehrere Kontrahenten Rad an Rad in engen Kurven um Punkte kämpfen. Mittendrin sind zwei weitere österreichische Top-Piloten, die beim Saisonstopp rund um das Österreich-Gastspiel 2023 ihre Heimrennen bestreiten: der Tiroler Lucas Auer (Mercedes-AMG), amtierender DTM-Vizechampion, und Clemens Schmid, der für den Lokalmatador Grasser Racing aus Knittelfeld einen Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 pilotiert.

Rassige Supersportwagen und Fan-Programm für Motorsport-Fest

Zusätzlich zu Lamborghini, Mercedes und Porsche sind in der DTM wohlklingende Namen wie Audi, BMW und Ferrari am Start. Damit ist geballte Supersportwagen-Power garantiert – und on top ein sattes Rahmenprogramm für die ganze Motorsport-Familie mit Pitwalks (Samstag/Sonntag), Autogramm-Sessions beim „Meet the Drivers“ in der DTM Fan Zone mit DJ und Kinderprogramm sowie ein offenes Fahrerlager inklusive! Zusätzlich zur DTM Track Safari – hier erfahrt ihr mehr zu dem speziellen Angebot für Fans - wird eingefleischten Racing-Fans am Red Bull Ring Sightseeing der speziellen Art geboten: eine Service Road Tour rund um die österreichische GP-Rennstrecke. Extra-Tickets für dieses „Once in a Lifetime“-Erlebnis direkt an den Reifenstapeln, nur wenige Meter vom Renngeschehen entfernt, gibt’s beim mobilen Fanshop.

Tickets für alle! Kinder-Ermäßigung bis zu 100 Prozent

Das DTM-Wochenende auf dem Red Bull Ring ist und bleibt ein Erlebnis für Motorsport-Fans und für die ganze Familie. Geöffnet sind die Tribüne Start-Ziel, die Steiermark Tribüne und die Red Bull Tribüne, eingeteilt in drei Kategorien. Kinder unter 16 Jahren erhalten in Begleitung eines Erwachsenen in den Kategorien 1 und 2 eine Ermäßigung von 50 Prozent und in der Kategorie 3 erleben sie das gesamte PS-Spektakel bei freiem Eintritt! Im Vorverkauf sind Tagestickets für Samstag und Sonntag bereits ab 39 Euro zu haben, Wochenendtickets können sich Fans ab 59 Euro sichern.