Tabellenführer Thomas Preining auf Pole-Position

Tabellenführer Thomas Preining baut mit der Pole-Position in Hockenheim die Tabellenführung in der DTM aus. Der Österreicher fuhr auf den besten Startplatz. Bortolotti nur auf Startrang acht.

Thomas Preining baut die Tabellenführung in der DTM aus. Der Österreicher fuhr auf die Pole-Position für den ersten Lauf beim Saisonfinale in Hockenheim. Preining umrundete die Strecke in 1:37.148 Minuten.

Rang zwei geht an Christian Engelhart im Grasser Racing Lamborghini. 0,137 Sekunden fehlten ihm auf die Bestzeit.

Dennis Olsen komplettiert im zweiten Manthey Porsche die Top 3.

Ergebnis (Top 10):

1. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2. Christian Engelhart - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

3. Dennis Olsen - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

4. Franck Perera - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

5. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

6. Kelvin van der Linde - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

7. Ricardo Feller - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

8. Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

9. Clemens Schmid - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

10. Luca Stolz - Mercedes-AMG Team HRT - Mercedes-AMG GT3