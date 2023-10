Thomas Preining sichert sich Meistertitel in DTM

Die Meisterschaft in der DTM ist entschieden: Thomas Preining hat sich im Manthey EMA Porsche 911 GT3 R nach der letzten Qualifikation den Titel in der 2023er DTM-Saison gesichert.

Die Messe ist gelesen, Thomas Preining ist DTM-Meister! Mit der Pole-Position für den zweiten DTM-Lauf in Hockenheim sicherte sich der Manthey EMA-Pilot den Titel in der 2023er DTM-Saison. Vor den Augen seines Vaters Andreas, der ehemalige Motorrad-WM-Pilot ist und mittlerweile als Privatdetektiv in Linz tätig ist, fuhr der Porsche-Werksfahrer mit der Pole-Position zum vorzeitigen Titelgewinn.

Startrang zwei geht an seinen Titelkonkurrenten Mirko Bortolotti. Dem Italiener fehlten in einer spannenden Sitzung im SSR Performance Lamborghini 0,006 Sekunden auf die Bestzeit von Preining im Grello Porsche.

Luca Stolz komplettiert im Mercedes des Haupt Racing Teams die Top 3.

Ergebnis (Top 10):

1. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

2. Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini Hurácan GT3

3. Luca Stolz - Mercedes-AMG Team HRT - Mercedes-AMG GT3

4. Sheldon van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

5. Laurin Heinrich - KÜS Team Bernhard - Porsche 911 GT3 R

6. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

7. Kelvin van der Linde - ABT Sportsline - Audi R8 LMS GT3

8. Christian Engelhart - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

9. Ayhancan Güven - KÜS Team Bernhard - Porsche 911 GT3 R

10. Maro Engel - Mercedes-AMG Team MANN-FILTER - Mercedes-AMG GT3