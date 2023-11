Nach vier Jahren verlässt Christian Engelhart Porsche. Engelhart ging als offizieller Porsche-Vertragsfahrer an den Start. Der 36-Jährige gewann im Mai beim DTM-Saisonauftakt in Oschersleben.

Christian Engelhart und Porsche gehen getrennte Wege. Engelhart war in den vergangenen vier Jahren als offizieller Porsche-Vertragsfahrer aktiv. Mit einer Freigabe der Marke bestritt er zudem das diesjährige DTM-Saisonfinale in einem Lamborghini vom Grasser Racing Team. Im Mai gewann er um Toksport WRT Porsche den zweiten Lauf beim DTM-Saisonauftakt in Oschersleben, doch im Sommer endete die Zusammenarbeit zwischen dem 36-Jährigen und dem Team aus Quieddelbach.

Der größte Erfolg in der Zusammenarbeit zwischen Porsche und Engelhart war der ADAC GT Masters-Titelgewinn im Jahr 2020 gemeinsam mit Michael Ammermüller im Fahrzeug von SSR Performance. «Mit dem legendären 911 haben wir den Titel im ADAC GT Masters geholt, in der stärksten Ära dieser Meisterschaft», so Engelhart auf Social Media. 2022 wurde er zudem Vizemeister im Fahrzeug vom Team Joos Sportwagentechnik im ADAC GT Masters.

In den vergangenen vier Jahren ging Engelhart zudem auch mit Dinamic Motorsport und später Dinamic GT in der hochkarätigen GT World Challenge Europe an den Start und konnte auch in der SRO-Rennserie mehrere Rennsiege einfahren.

Christian Engelhart abschließend: «Jetzt, wo ich meine Reise im Rennsport fortsetze, möchte ich mich Porsche bedanken - und bei all den Menschen bei Porsche Motorsport, die an mich geglaubt und mich unterstützt haben: Sie werden immer einen Platz in meinem Herzen haben.»

Das zukünftige Programm von Christian Engelhart wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.