HWA EVO – Wiedergeburt eines wahren DTM-Klassikers

Mit dem HWA EVO belebt die HWA AG den legendären Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II wieder. Das Fahrzeug konnte sich bei DTM-Fans einen legendären Status einfahren und wird noch heute verehrt.

Die HWA AG ist seit vielen Jahren als Hersteller von erfolgreichen Rennfahrzeugen und faszinierenden Sportwagen etabliert. Nun positioniert sich das Unternehmen aus Affalterbach weiter als eigenständiger Fahrzeughersteller und kündigt die Entwicklung des HWA EVO an. Der straßenzugelassene Sportwagen ist eine furiose Neuinterpretation des legendären Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II – ausgestattet mit modernsten Technologien. Die Auslieferung des auf 100 Exemplare limitierten HWA EVO soll voraussichtlich zum Jahresende 2025 beginnen.

HWA verknüpft ihre historische Motorsport-DNA mit dem Know-how aus Gegenwart und Zukunft. Das Ergebnis trägt den Namen HWA EVO und ist eine hochmoderne Hommage an einen der berühmtesten DTM-Boliden aller Zeiten, den Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II. Der Evo II, von dem zu Homologationszwecken nur 500 Stück hergestellt wurden, war eine Stilikone der frühen Neunzigerjahre und setzte Maßstäbe in Sachen Design und Performance. Mit ihm fuhr Klaus Ludwig 1992 zu seinem ersten DTM-Titel mit Mercedes-Benz.

Nach den ersten Ideen, ein absolut ikonisches Fahrzeug neu zu interpretieren und mit moderner Technik wieder auf die Straße zu bringen, wurden erste Konzeptzeichnungen entwickelt. Designer und Techniker arbeiteten dabei eng zusammen, um diese Idee in die Tat umzusetzen. Der HWA EVO greift die Designsprache des Klassikers auf und füllt sie mit zukunftsweisenden Technologien. Aufgebaut wird der HWA EVO auf der Basis der W201-Baureihe von Mercedes-Benz. Das Fahrzeug wird von der HWA AG entwickelt und im Hinblick auf Antrieb, Leistung, Fahrwerk, Bremsen, Aerodynamik und Sicherheit auf dem neuesten Stand der Technik produziert. Die genauen technischen Spezifikationen werden momentan finalisiert. Der Preis dieses außergewöhnlichen Fahrzeugs beginnt ab 714.000 Euro (zzgl. USt.). Geplant ist die Auslieferung der ersten Exemplare des HWA EVO voraussichtlich zum Jahresende 2025. Der HWA EVO verkörpert wie kein anderes Fahrzeug Gegenwart und Zukunft der HWA AG. Zum 25-jährigen Bestehen des Unternehmens, in denen die HWA AG zu einer festen Größe im Bereich Engineering und der Produktion von Hochleistungsfahrzeugen gewachsen ist, möchte HWA mit dem HWA EVO seinen Kunden etwas ganz Besonderes bieten.

Mit dem Unternehmen CURATED wird für das Projekt HWA EVO eine Partnerschaft vorbereitet. Das US-amerikanische Unternehmen gilt als Leader in den Bereichen historischer Sportwagen und Restomod-Fahrzeuge und ist ein profunder Kenner des Marktes mit ausgezeichneter Vertriebsexpertise. Die HWA AG und CURATED wollen damit ihre Kompetenzen vereinigen, so dass der HWA EVO beste Vorrausetzungen hat, ein großer Erfolg zu werden.

Hans Werner Aufrecht, Gründer HWA und Vorsitzender des Aufsichtsrats: «Der EVO II war eine Stilikone der frühen 1990er Jahre und setzte Maßstäbe in Sachen Design. Unsere Idee war es, dieses Design neu zu interpretieren. Mit CURATED möchten wir bei diesem Projekt einen Partner an unserer Seite haben, der den Markt für solche Fahrzeuge bestens kennt und an den HWA EVO glaubt. Ich denke, wir schaffen damit die besten Voraussetzungen, dass der HWA EVO erfolgreich sein wird.»

Martin Marx, CEO HWA AG: «Durch die lange Tradition unseres Unternehmens sehen wir den HWA EVO als Leuchtturm-Projekt, in das wir unsere ganze Erfahrung und unser Know-how einfließen lassen können. Dieser weitere Meilenstein soll eine Demonstration unserer Leistungsfähigkeit darstellen und hebt das Niveau auf ein neues Level, damit wir für kommende Aufgaben bestens vorbereitet sind.»

Gordian von Schöning, CTO HWA AG: «Mit dem HWA EVO setzen wir die Ausrichtung unseres Unternehmens als Fahrzeughersteller konsequent fort und verbinden unsere langjährige Historie mit der Moderne. Diese Herausforderung in Bezug auf Konstruktion und Entwicklung haben wir gerne angenommen und können bald ein Fahrzeug präsentieren, welches auf dem Markt einzigartig sein wird.»

John Temerian, Mitbegründer CURATED: «Mit einer gemeinsamen Wertschätzung für die Bedeutung von Originalität - und dem authentischen Verständnis von Beharrlichkeit, technischer Perfektion und mechanischer Qualität - vereinen HWA und CURATED ihre Kräfte im Streben nach neuer automobiler Perfektion. Dieses Projekt vereint modernste Technologie, 90er-Jahre-Nostalgie und den Nervenkitzel des Fahrens.»