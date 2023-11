Jürgen Freiburg setzt Audi 80 Competition ein 20.11.2023 - 07:56 Von Jonas Plümer

© Tourenwagen Legenden Jürgen Freiburg mit seinem Audi 80 Competition in den Tourenwagen Legenden

Mit einem Audi 80 Competition wird Jürgen Freiburg in den Tourenwagen Legenden an den Start. Freiburg ist der erste Pilot, der sich in die historische Tourenwagenserie eingeschrieben hat.