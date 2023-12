Mattia Drudi wechselt als Werksfahrer zu Aston Martin

Der diesjährige DTM-Pilot und GT World Challenge Europe Sprint Cup-Meister Mattia Drudi schließt sich Aston Martin an. Bei der britischen Tradtitionsmarke wird der Italiener neuer Werksfahrer.

SPEEDWEEK-Leser wissen es schon länger! Mattia Drudi wird neuer Werksfahrer bei Aston Martin. Der 25-jährige Italiener schließt sich der britischen Traditionsmarke an.

Drudi wurde in diesem Jahr, gemeinsam mit dem Schweizer Ricardo Feller, Meister im GT World Challenge Europe Sprint Cup. Zudem ging der Italiener für Tresor Orange 1 in der DTM an den Start, erlebte in der Rennserie aber ein rabenschwarzes Jahr voller Pleiten, Pech und Pannen.

«Ich fühle mich geehrt, bei Aston Martin als Werksfahrer einzusteigen», so Drudi. «Ich freue mich sehr darauf, Teil eines so ikonischen Herstellerprogramms im Motorsport zu sein. Ich habe das Gefühl, dass dies das richtige Umfeld für mich ist, um mich als Fahrer weiterzuentwickeln und gemeinsam, um prestigeträchtige Siege bei den wichtigsten Rennen der Welt zu kämpfen.»

Das genaue Rennprogramm von Drudi für die Saison 2024 wird in Kürze präsentiert, der Italiener wird aber für verschiedene Aston Martin-Teams im internationalen GT3-Sport an den Start gehen.