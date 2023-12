Sport und Talk aus dem Hangar-7 mit Thomas Preining

DTM-Champion und Österreichs Automobilsportler des Jahres, Porsche-Werksfahrer Thomas Preining, diskutiert am Montagabend bei Sport und Talk aus dem Hangar-7 mit anderen Sportgrößen.

Die große Jahresabschlussgala bei Sport und Talk aus dem Hangar-7. Heimische und internationale Superstars von einst und jetzt treffen sich am Montagabend zur Diskussionsrunde in der ServusTV-Talkrunde. Einer der Gäste ist dabei Thomas Preining, der als erster Österreicher DTM-Meister wurde. Zudem wurde der Linzer zum Automobilsportler des Jahres in Österreich ernannt.

41-mal bot Sport und Talk aus dem Hangar-7 2023 Spitzensport und Spitzengästen eine Bühne. Abschluss und Höhepunkt des Jahres bildet Sendung Nummer 42, der u.a. illustre Strippenzieher wie Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern München, und Uli Hoeneß, Ehrenpräsidenten des deutschen Rekordmeisters, ihre Aufwartung machen.

Ebenfalls zu Gast: ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer, Erfolgscoach Oliver Glasner, im Vorjahr Europa-League-Sieger mit Eintracht Frankfurt und Sebastiann Ofner, Österreichs neue Nr. 1 im Tennis. Dazu kommt Österreichs «Sportlerin des Jahres», die Skispringerin Eva Pinkelnig, sowie Marcel Hirscher, der über die jüngsten Triumphe seiner eigenen Skimarke berichtet – alles musikalisch umrahmt von der streicherverstärkten Lungau Big Band.

Moderation: Christian Brugger und Christian Baier

Das Thema: Jahresabschlussgala 2023

Die Gäste:

Uli Hoeneß (Ehrenpräsident FC Bayern)

Christoph Freund (Sportdirektor FC Bayern)

Klaus Mitterdorfer (ÖFB-Präsident)

Oliver Glasner (ehemaliger Trainer Eintracht Frankfurt)

Marcel Hirscher (Ski-Produzent)

Thomas Preining (DTM-Champion 2023)

Sebastian Ofner (Österreichs Nummer 1 im Tennis)

Eva Pinkelnig (Österreichs Sportlerin des Jahres)

Laura Stigger (Mountainbikerin)

Nici Schmidhofer (Weltmeisterin Super-G 2017)

Die Sendung startet um 21:10 Uhr auf der ServusTV Österreich. Auf ServusTV Deutschland startet die 140 minütige Sendung um 23:05 Uhr.