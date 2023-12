DTM-Fahrer bei Sport Bild Motorsport Awards geehrt

Bei den Sport Bild Motorsport Awards in Berlin räumten DTM-Piloten ab. So wurden DTM-Champion Thomas Preining und DTM-Legende Ellen Lohr geehrt. Auch das Schaeffler Innovationstaxi wurde ausgezeichnet.

Viel Ehre für die DTM bei den Sport Bild Motorsport Awards: DTM-Champion Thomas Preining, DTM-Legende Ellen Lohr und das Schaeffler Innovationstaxi in Berlin ausgezeichnet.

DTM-Champion Thomas Preining darf sich am Ende seiner Meistersaison über eine weitere Auszeichnung freuen. Vom Sportmagazin Sport Bild wurde der Österreicher im Rahmen der Sport Bild Motorsport Awards am Freitag als bester Rennfahrer der Saison 2023 mit dem «Golden Rennfahrerschuh» ausgezeichnet und reihte sich damit in eine lange Liste von DTM-Champions ein, die mit dieser Auszeichnung geehrt wurden. Den «Goldenen Rennfahrerschuh» nahm bei dem Event im Journalistenclub von Axel Springer in Berlin ADAC Motorsportchef Thomas Voss in Vertretung des Fahrers von Manthey EMA entgegen.

Preining war nicht einzige Fahrer aus der DTM, der von Sport Bild ausgezeichnet wurde. DTM-Legende Ellen Lohr, der als einziger Frau in der Geschichte der DTM ein Laufsieg gelang, wurde mit dem «Career» Award für ihre gut 30-jährige Karriere im Motorsport geehrt. Nach ihrer Zeit in der DTM war Lohr in Truck-Racing erfolgreich und startete bei Marathon-Rallyes wie der Dakar.

Als Innovation des Jahres wurde das Innovationstaxi von DTM Innovationspartner Schaeffler ausgezeichnet. Schaeffler demonstriert beim Innovationstaxi, einem vom ehemaligen Formel-1-Fahrer Markus Winkelhock gesteuerten, 640 PS starken Audi R8 LMS GT2, seit der DTM-Saison 2023 neue Automobil-Technologien. So gilt das integrierte System Steer-by-Wire im Audi-Fahrzeug, das Lenken ohne mechanische Lenksäule ermöglicht, als eine der Schlüsseltechnologien auf dem Weg zum autonomen Fahren. Zudem ist der Audi mit einem E-Fuel auf der Rennstrecke klimaneutral unterwegs. Die Auszeichnung der Sport Bild nahm Matthias Zink, Schaeffler Vorstand Automotive Technologies, entgegen.