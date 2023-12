Trennung: Clemens Schmid verlässt Grasser Racing Team

Clemens Schmid verlässt das Grasser Racing Team. Nach vier Jahren trennen sich der Österreicher und der Lamborghini-Rennstall aus Knittelfeld. Verkündung der Trennung via Social Media.

Das österreichische Dreamteam geht getrennte Wege: Clemens Schmid wird nach vier gemeinsamen Rennjahren nicht mehr für das Grasser Racing Team starten. In den vergangenen zwei Jahren fuhr Schmid für das Lamborghini-Team in der DTM.

«Es war eine unglaubliche Reise und ich möchte keine Sekunde davon missen, aber jetzt ist es an der Zeit, weiterzuziehen und eine neue Herausforderung zu suchen», so Schmid auf Social Media.

Die Zusammenarbeit zwischen Schmid und den Rennstall von Gottfried Grasser begann 2020 im ADAC GT Masters. Nach zwei Jahren und einem besten Endresultat 24 in der Saison 2021 wechselte Schmidt mit dem Rennstall in die DTM. Das beste DTM-Ergebnis von Schmid war Rang fünf im zweiten Lauf in Oschersleben 2023. Die diesjährige Saison beendete er auf Rang 19 in der Gesamtwertung, was eine Verbesserung von drei Positionen zum Vorjahr ist.

Den größten Erfolg mit dem Grasser-Rennstall fuhr er in diesem Jahr im GT World Challenge Europe Endurance Cup ein. Gemeinsam mit Benjamin Hites und Glenn van Berlo fuhr er zum Titelgewinn im Silver Cup. Das Trio gewann zudem auch die Klasse beim 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps – dem weltgrößten GT3-Rennen!

«Bis bald 2024 mit weiteren Neuigkeiten», kündigt Schmid News für das kommende Jahr an.