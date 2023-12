Legendär: HWA AG gibt Ausblick auf den HWA EVO

Mit dem HWA EVO lässt die HWA AG die DTM-Legende Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II auferstehen. Nun lässt die Firma aus Affalterbach als Weihnachtsgeschenk einen ersten Blick auf die Wiedergeburt zu.

Nach den ersten Konzeptzeichnungen haben die Mitarbeiter der HWA AG in den letzten Monaten mit modernsten Techniken das Design des HWA EVO realisiert. Die Gestaltung des neuesten Sportwagens aus dem Hause HWA wurde vorangetrieben und kann nun bereits als kleine Weihnachtsüberraschung vor den Feiertagen mit ausgewählten Ansichten präsentiert werden.

Der HWA EVO bleibt optisch sehr nahe am Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II. Zwar wird der HWA EVO um einiges breiter sein als sein Vorbild, unterscheidet sich äußerlich ansonsten nur in einigen Details. Der HWA EVO wird in allen Bereichen mit zukunftsweisenden Technologien ausgestattet sein, um den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden und ein Statement in Sachen Performance zu setzen.

Im nächsten Schritt wird bei HWA in Affalterbach ein erstes Fahrzeugmodell im Maßstab 1:1 entstehen. Dieses Fahrzeugmodell ist die erste Stufe einer intensiven Test- und Entwicklungsphase, um den HWA EVO zur Serienreife zu bringen

Weitere Informationen und Bilder des HWA EVO werden im Januar 2024 veröffentlicht.

Mehr zum HWA EVO könnt ihr hier erfahren.