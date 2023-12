Bortolotti und Thiim 2024 für SSR Performance in DTM

SSR Performance geht 2024 mit klangvollen Namen in der DTM an den Start. Mirko Bortolotti und Nicki Thiim werden die beiden Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 der Mannschaft aus München pilotieren.

Zwei klangvolle Namen gehen für SSR Performance in der DTM an den Start. In der Saison 2024 fahren Mirko Bortolotti und Nicki Thiim im Lamborghini Huracán GT3 EVO2 für das Münchner Team von Stefan Schlund.

Lamborghini-Werksfahrer Bortolotti gewann in diesem Jahr die DTM-Vizemeisterschaft mit SSR Performance. Drei Rennsiege und zwei weitere Podestplätze konnte der Italiener für sich verbuchen.

Der Name Thiim lässt alle Motorsportfans aufhorchen. Nicki Thiim ist zweimaliger GTE-Pro-Champion der Langstrecken-Weltmeisterschaft und auch sein Vater Kurt Thiim hinterließ große Spuren im Motorsport. Der DTM-Meister von 1986 hat seinem Sohn die schnellen Gene in die Wiege gelegt. Das dänische «Team Thiim» kehrt also mit SSR Performance in die DTM zurück. Der erste DTM-Anlauf von Nicki Thiim endete 2022 nach zwei Wochenende ohne Punkte, da sich T3 Motorsport aufgrund von Zahlungsunfähigkeit zurückzog.

«Das ist doch mal eine schöne Weihnachtsüberraschung für DTM-Fans! Mit Bortolotti und Thiim können wir in der DTM ganz vorn mitmischen. Ich freue mich sehr über diese starke Fahrerkombination! Wir möchten in der neuen Saison um den Titel kämpfen und die Teammeisterschaft gewinnen», erklärt Schlund.

Mit beiden Fahrern gab es gute Gespräche am SSR Performance Unternehmensstandort im Münchner Stadtteil Freimann. «Die Chemie passt. Mit Mirko haben wir bereits großartig in diesem Jahr zusammengearbeitet und waren gemeinsam erfolgreich. Nicki bringt viel Individualität mit und wir glauben, dass er unser Team mit seinem Können und seiner Erfahrung bereichern wird.»