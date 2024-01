Technikleiter Marius Avemarg verlässt Toksport WRT

Herber Schlag für Toksport WRT – nach sieben gemeinsamen Jahren verlässt Technikleiter Marius Avemarg Toksport WRT. DTM-Zukunft der Mannschaft weiterhin noch nicht geklärt.

Nach sieben gemeinsamen Jahren verlässt der im Fahrerlager für seine Fähigkeiten sehr geschätzte Technikleiter Marius Avemarg Toksport WRT. Gemeinsam mit dem Team aus Quiddelbach fuhr Avemarg Erfolge im ADAC GT Masters, der GT World Challenge Europe und der DTM ein. Zudem gewann er mit dem Rennstall 2022 den Titelgewinn im Prototype Cup Germany.

«Vielen Dank an Toksport WRT für sieben tolle Jahre. Es ist an der Zeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen und sich zu verabschieden. Ich danke euch für das Vertrauen, welches ihr mir in diesen Jahren entgegengebracht habt und für den Erfolg, den wir gemeinsam hatten. Es ist kein Lebewohl. Es ist ein wir sehen uns später. Danke an die Fahrer, mit denen ich die Gelegenheit hatte, zusammenzuarbeiten. Aber besonders möchte ich Emre Buyukbayrak, Seyhun Duru und Serkan Duru danken. Ich bin mir sicher, dass wir die Straße in Zukunft wieder gemeinsam nutzen werden», so Avemarg via Instagram.

Toksport WRT setzte 2023 zwei Porsche 911 GT3 R in der DTM ein. Tim Heinemann führte nach dem Saisonauftakt in Oschersleben die Gesamtwertung an. Im zweiten Fahrzeug nahm zunächst Christian Engelhart Platz, doch trotz eines Sieges beim Saisonauftakt in Oschersleben endete die Zusammenarbeit nach vier Rennwochenenden. Die zweite Saisonhälfte fuhr Marvin Dienst im zweiten Wagen der Mannschaft aus Quiddelbach.

Es ist derzeit noch unklar, ob die in der Eifel beheimatete Mannschaft auch 2024 in der DTM antreten wird. Im Dezember hieß es von der Mannschaft, dass hart daran gearbeitet wird. Ob diese Arbeit allerdings von Erfolg gekrönt war, ist derzeit noch nicht offiziell kommuniziert.