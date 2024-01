DTM-Programm von Comtoyou Racing weiter unklar

Seit Wochen wird spekuliert, ob Comtoyou Racing neben der GT World Challenge Europe auch mit Aston Martin in der DTM starten wird. Doch das Team schwankt zwischen einem Programm in der DTM und dem GT Open.

Viele DTM-Fans wünschen sich ein Programm eines Aston Martin-Teams in der DTM-Saison 2024. Daher wird immer wieder über einen Einstieg des belgischen Teams Comtoyou Racing in die Rennserie spekuliert. Die Belgier wechseln zur Saison 2024 zu Aston Martin.

Das Hauptprogramm der Mannschaft wird die GT World Challenge Europe sein. Nachdem das Team als erstes Kundenteam einen Test mit dem neuen Aston Martin Vantage GT3 absolviert hat, gab das Team bekannt, in der hochkarätigen SRO-Rennserie mit drei Fahrzeugen an den Start zu gehen.

Der erste feststehende Pilot in der GT World Challenge Europe ist der ehemalige Motocross-Pilot Matisse Lismont.

Doch neben dem Programm in der weltweit wichtigsten und größten GT-Rennserie möchte die Mannschaft gerne in einer zweiten Rennserie antreten. Doch derzeit ist noch offen, in welcher Meisterschaft dies sein wird.

Gegenüber den französischen Kollegen von Endurance-Info gab Teamchef Jean-Michel Baert bekannt, dass die DTM eine Option für das Zweitprogramm von Comtoyou Racing ist. Die andere Option für den Rennstall aus dem belgischen Waterloo ist ein Programm in einer weiteren kontinentalen GT3-Rennserie: Dem International GT Open.