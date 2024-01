Thomas Preining feiert Debüt bei 24h Daytona

Der amtierende DTM-Meister Thomas Preining feiert im Januar sein Debüt beim 24-Stunden-Rennen in Daytona. Der Österreicher wird für Andretti Motorsports einen Porsche 911 GT3 R pilotieren.

Thomas Preining feiert sein Debüt in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship und bei den legendären 24h Daytona. Der letztjährige DTM-Meister bestreitet den Langstreckenklassiker in Florida für Andretti Motorsports.

Den Porsche 911 GT3 R des Teams teilt sich der Österreicher mit den beiden Stammpiloten Jarett Andretti und Gabby Chaves sowie Scott Hargrove. Der Kanadier Hargrove wird alle fünf Langstreckenrennen der IMSA-Meisterschaft für das Team bestreiten. Für den Andretti-Rennstall wird es der erste Einsatz mit einem GT3 Porsche sein, nachdem die Mannschaft im Vorjahr auf einen Aston Martin gesetzt hat.

Für den Österreicher wird es erst der zweite Renneinsatz in den USA sein. 2019 bestritt der 2023er DTM-Champion das FIA WEC-Rennen auf der legendäre Rüttelpiste von Sebring.

«Es war schon immer ein Traum von mir, bei diesem legendären Rennen, um den Sieg zu kämpfen», so Preining. «Dies mit einem so legendären Team zu tun, macht es für mich noch spezieller. Da das Auto für das Team neu ist, werde ich mein Bestes geben, um so viel wie möglich zu helfen und zu versuchen, meine Erfahrung gut zu nutzen. Im Großen und Ganzen ist alles positiv, und es wird eine gute Möglichkeit sein, die neue Saison mit einer starken Note zu beginnen.»

In der DTM-Saison 2024 hat sich Thomas Preining das klare Ziel Titelverteidigung gesetzt. Der 25-Jährige aus Linz wird dabei erneut im Grello Porsche 911 GT3 R von Manthey EMA Platz nehmen.