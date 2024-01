Überraschung: SSR Performance setzt auf Porsche

In der GT Winter Series setzt SSR Performance weiterhin auf den Porsche, mit dem das Team 2022 in der DTM fuhr

Diese Meldung wird für einige überraschte Gesichtsausdrücke sorgen: SSR Performance startet mit Porsche! Nicht in der DTM, sondern in der GT Winter Series. Teameigner Stefan Schlund pilotiert das Fahrzeug.

Seit dem Debüt im Jahr 2019 hat sich SSR Performance als eine der erfolgreichsten Mannschaften im GT3-Sport etabliert. Trotz der kurzen Teamhistorie ist die Erfolgsliste bereits sehr lang und beinhaltet Erfolge in einigen der härtesten Rennserien: ADAC GT Masters-Titel 2020, Vizemeister ADAC GT Masters 2021 und DTM 2023, Rennsiege 2022 und 2023 in der DTM…

Nun steigt der Rennstall aus München in die GT Winter Series ein. Die Mannschaft bringt einen Porsche 911 GT3 R der Generation 991.2 an den Start, mit dem das Team erfolgreich zwischen 2020 und 2022 in Deutschlands härtesten GT3-Rennserien am Start war. Somit bleibt der Rennstall Porsche treu, obwohl SSR Performance seit 2023 in der DTM auf Lamborghini setzt.

Ins Lenkrad des Porsche wird in Portimão Teameigner Stefan Schlund greifen. Schlund konnte bereits bei Trackdays Erfahrung im GT3-Fahrzeug aus dem Hause Porsche sammeln. Die Rennstrecke an der Algarveküste ist zudem eine besondere in der Teamgeschichte von SSR Performance, da auf dem Rundkurs Ende April 2022 die erste komplette DTM-Saison der bayrischen Mannschaft begann.

Lamborghini-Fans können allerdings beruhigt durchatmen, da die bayrische Mannschaft in der DTM weiterhin auf die Marke mit dem Stiert setzen wird. Nicki Thiim und Mirko Bortolotti wurden bereits im Dezember als Piloten für die Saison 2024 bestätigt.