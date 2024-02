David Schumacher startet 2024 nicht mehr bei WINWARD

David Schumacher und WINWARD Racing gehen nach zwei gemeinsamen Jahren getrennte Wege. DTM-Verbleib von Schumacher weiter unklar. Sohn von Ralf Schumacher gehört weiterhin Mercedes-AMG-Kader an.

Nach zwei gemeinsamen Jahren gehen David Schumacher und WINWARD Racing getrennte Wege. Dies bestätigte Christian Hohenadel, der Teamchef des deutsch-texanischen Mercedes-AMG-Rennstalls, gegenüber den Kollegen vom Motorsport-Magazin. WINWARD Racing gewann zuletzt die GTD-Klasse bei den 24h Daytona, dem traditionellen Saisonauftakt der IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Schumacher ging in den Jahren 2022 und 2023 für WINWARD Racing in der DTM an den Start. In seinem Debütjahr blieb Schumacher ohne zählbares Ergebnis. Die Saison 2023 beendete er auf dem 25. Rang in der Gesamtwertung, sein bestes Ergebnis war Rang neun im Regenchaos auf dem Nürburgring.

Für WINWARD Racing soll, neben Lucas Auer, zukünftig Maro Engel an den Start gehen, der zuletzt für Landgraf Motorsport in der DTM an den Start ging.

David Schumacher wird auch im Jahr 2024 zum offiziellen Fahrerkader von Mercedes-AMG gehören. Am Donnerstag bestätigte die Marke aus Affalterbach Schumacher erneut als Juniorfahrer im Kader.

«Es ist noch nichts unterschrieben», so der 22-jährige Schumacher zu einem weiteren Programm in der DTM.

Da Landgraf Motorsport vermutlich nicht mehr in der DTM starten wird, bleibt Schumacher als Option nur noch das Haupt Racing Team. Doch der Rennstall des ehemaligen DTM-Piloten Hubert Haupt erklärte zuletzt, dass er gerne mit den bisherigen Fahrern Luca Stolz und Arjun Maini weitermachen würde. Zudem sprechen einige kommerzielle Gründe augenscheinlich gegen den Wechsel: Schumacher wird von Ravenol unterstützt, während mit Mannol ein weiterer Schmierstoffhersteller offizieller Partner des Rennstalls ist.

Weitere Optionen für die Saison 2024 von Schumacher sind die GT World Challenge Europe, in der er bereits 2023 teilnahm und bessere Ergebnisse wie in der DTM verbuchen konnte, sowie das ADAC GT Masters. Hier wäre Schumacher weiterhin auf der DTM-Plattform unterwegs, könnte aber weitere Erfahrungen sammeln, da der ADAC seine langjährige GT3-Serie als Nachwuchsplattform für die DTM auslegt.