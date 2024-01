DTM präsentiert sich auf Autosport International Show

Am vergangenen Wochenende fand mit der Autosport International Show in Birmingham die größte Motorsport-Messe in Europa statt. Auch die DTM war auf der britischen Messe stark vertreten.

Große Begeisterung bei den DTM-Fans in England: Am vergangenen Wochenende präsentierte sich die DTM an vier Tagen auf der Autosport International Show in Birmingham. Viel fotografierter Blickfang auf Europas größter Motorsport-Messe war dabei der Audi R8 LMS Evo2 GT3 von Abt Sportsline im neuen Red Bull-Design, mit dem Kelvin van der Linde und Ricardo Feller in der DTM 2024 an den Start gehen.

ADAC Motorsportchef Thomas Voss gab den englischen Fans einen Ausblick auf die im April in der Motorsport Arena Oschersleben beginnende Saison 2024, der letztjährige Emil-Frey-Racing-Ferrari-Fahrer und jüngsten DTM-Laufsieger Jack Aitken berichtete bei einem Interview mit dem ehemaligen BTCC-Rennfahrer Paul O´Neill auf der Main Stage der Motorsport Show von seiner ersten Saison in der DTM. «Ich habe die DTM als Kind im Fernsehen verfolgt, es war großartige in diesem Jahr selbst ein Teil der Serie zu sein», sagt Aitken.

Nicht nur die DTM-Fans begeisterten den Briten, der auf einem Formel-1-Einsatz mit Williams zurückblicken kann, sondern auch die Strecken. «Ich habe in der DTM und auch bereits im Jahr zuvor im ADAC GT Masters viele neue Rennstrecken kennengelernt. Einige davon sind Fans in England vielleicht nicht so geläufig und ich muss sagen ich habe noch etwas Schwierigkeiten damit Oschersleben oder Sachsenring korrekt auszusprechen, aber die Strecken sind großartig.» Aitken hofft darauf, auch 2024 in der DTM zu starten. «Unterschrieben ist noch nichts, aber ich hoffe sehr, dass es klappt.»