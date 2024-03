Zum 40. Geburtstag der DTM: 40 % Sparpotential 10.03.2024 - 16:10 Von Jonas Plümer

© DTM DTM-Fans können vom Geburtstag der Rennserie profitieren

Am morgigen Montag feiert die DTM ihren 40. Geburtstag! Und davon profitieren die Fans! Am Montag gibt es 4.000 Tickets mit insgesamt 40% - schnell sein lohnt sich also für die Zuschauer der DTM!