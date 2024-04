Weitere DTM-Strafe: Auch ABT Sportsline bestraft

Weitere Strafe gegen eines Verstoßes gegen die Testregularien in der DTM. Auch ABT Sportsline wird bestraft und muss eine Geldstrafe zahlen. Zuvor wurden bereits Manthey EMA und Dörr bestraft.

Weitere Strafe aufgrund eines Verstoßes gegen die DTM-Testregularien, die zur Saison 2024 verschärft wurden. Nachdem bereits Manthey EMA und Dörr Motorsport Geldstrafen erhielten, erwischte es nun auch ABT Sportsline.

Der einzige Audi-Rennstall in der DTM-Saison 2024 absolvierte am 12. März im ADAC Sicherheitszentrum in Kempten ein Pitstop-Training. Das Team meldete den Test allerdings erst einen Tag nach dem Abschluss im neuen Testportal der DTM an.

ABT Sportsline muss aufgrund dieses Verstoßes gegen die Testregularien der DTM eine Geldstrafe von 1.000 € zahlen.