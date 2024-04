Ferrari-Pole in Oschersleben: Jack Aitken auf Rang 1

Jack Aitken steht auf der Pole-Position für den ersten DTM-Lauf in Oschersleben. Der Brite fuhr im Emil Frey Racing Ferrari auf den besten Startrang. Erneute Unterbrechung nach Unfall von Nicki Thiim.

Ferrari-Pole in Oschersleben. Jack Aitken fuhr im Emil Frey Racing Ferrari auf den besten Startrang in Oschersleben. Der ehemalige Formel 1-Pilot umrundete den Kurs 1:21.465 Minuten.

Mirko Bortolotti fuhr im SSR Performance Lamborghini auf den zweiten Rang. 0,104 Sekunden fehlten ihm auf Aitken.

Arjun Maini wurde dritter im Qualifying im Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3.

Zwei Minuten vor Ende des Qualifying schlug Nicki Thiim im SSR Performance Lamborghini in der ersten Kurve in den Reifenstapel ein. Der Däne beschädigte dabei den Reifenstapel stark. Da er die rote Flagge auslöste, wird die schnellste Runde von Thiim gestrichen. Die verbleibende Sitzung wurde dabei auf drei Minuten verlängert. Maximilian Paul, der in der selben Ecke die Kontrolle verlor und sich ins Kiesbett drehte, berichtete, dass es in der Ecke rutschig war.

Ergebnis (Top 10):

1. Jack Aitken – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

2. Mirko Bortolotti – SSR Performance – Lamborghini Hurácan GT3

3. Arjun Maini – Mercedes-AMG Team HRT – Mercedes-AMG GT3

4. Ricardo Feller – ABT Sportsline – Audi R8 LMS GT3

5. Luca Stolz – Mercedes-AMG Team HRT – Mercedes-AMG GT3

6. Sheldon van der Linde – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

7. Christian Engelhart – Lamborghini Team TGI by GRT – Lamborghini Hurácan GT3

8. Lucas Auer – Mercedes-AMG Team Mann-Filter – Mercedes-AMG GT3

9. René Rast – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

10. Luca Engstler – Lamborghini Team Liqui Moly by GRT – Lamborghini Hurácan GT3