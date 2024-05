DTM: Sonntagsrennen in Zandvoort wird verschoben

Aufgrund des zeitgleich stattfindenden Testtags der 24h Le Mans wird das Sonntagsrennen der DTM in Zandvoort verschoben. Rennen am späten Nachmittag, Qualifying bereits am Freitag!

DTM-Fans müssen sich in Zandvoort an einen anderen Zeitplan gewöhnen, wie das Motorsport-Magazin erfahren hat. Der Grund dafür ist der Testtag der 24h Le Mans, welcher zeitgleich am Sonntag mit der DTM-Veranstaltung stattfindet.

Da neben allen BMW-Piloten auch Kelvin van der Linde, Jack Aitken und Mirko Bortolotti in Le Mans starten, haben die Hersteller in den letzten Wochen und Monaten mit dem ADAC an einem neuen Zeitplan gearbeitet.

Das Sonntagsrennen soll nun um drei Stunden verzögert um 16:30 Uhr aufgenommen werden. Somit können die betroffenen Fahrer an der Fahrerbesprechung und der ersten Sitzung in Le Mans teilnehmen, ehe sie via Privatjet zurück nach Zandvoort fliegen können. Das Qualifying für den Sonntagslauf würde dafür dann am Freitagnachmittag stattfinden.

Der Samstag würde dafür den gewohnten Ablauf haben: Das Qualifying findet am Morgen statt und das Rennen startet um 13:30 Uhr.