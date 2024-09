Motorsport vom Feinsten – DTM am Red Bull Ring 02.09.2024 - 16:02 Von Jonas Plümer

© DTM Besuchermagnet: Die DTM am Red Bull Ring

Am letzten September-Wochenende gastiert die DTM am Red Bull Ring in Spielberg. Deutschlands bekannteste Rennserie verspricht erneut spektakulären GT3-Rennsport. Eintrittskarten sind ab 39 Euro erhältlich.