Maro Engel: «Titel zurück nach Affalterbach holen!»

Nach dem dritten Meisterschaftsrang 2024 will Maro Engel in diesem Jahr angreifen. Der Routinier, der in seine neunte DTM-Saison geht, will unbedingt den Titel gewinnen und nach Affalterbach holen.

Maro Engel blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Der Routinier belegte den dritten Rang in der DTM und war bis in den letzten Saisonlauf in den Titelkampf verstrickt. Zudem wurde der 39-Jährige Meister im GT World Challenge Europe Sprint Cup und der GT World Challenge Europe, der kombinierten Wertung aus dem Endurance Cup und dem Sprint Cup.

Nachdem er 2024 erstmals für WINWARD Racing in der DTM fuhr, wird diese Zusammenarbeit in diesem Jahr fortgesetzt. Engel wird erneut im Team von Christian Hohenadel starten und bekommt mit Jules Gounon einen neuen Teamkollegen.

Engel ist einer der erfahrsten DTM-Piloten im aktuellen Teilnehmerfeld - im letzten Jahr absolvierte er am Norisring sein 100. Rennen in der Traditionsrennserie. Seit Debüt gab er bereits im Jahr 2008. Nach vier Jahren verließ er Ende 2011 erstmals die Rennserie, ehe er 2017 für ein Jahr zurückkehrte. Damals konnte er in Moskau seinen ersten Sieg in der DTM feiern.

2023 kehrte er in die Rennserie zurück, die mittlerweile mit GT3-Fahrzeugen ausgetragen wurde. Engel, der ein absoluter GT3-Experte ist, etablierte sich als einer der Toppiloten der Rennserie und konnte im Landgraf-Team in Zandvoort einen weiteren Sieg einfahren. Im Jahr drauf wechselte Engel zu WINWARD Racing und fuhr in Oschersleben, am Lausitzring, am Norisring, zwei Mal am Nürburgring, am Sachsenring sowie am Red Bull Ring auf das Podium.

An die Konkurrenz schickt Engel eine klare Kampfansage: «Es ist toll, wieder mit dem Mercedes-AMG Team Winward Racing in der DTM an den Start zu gehen. Es gibt global gesehen kaum eine andere Serie, wo der Wettbewerb so hart und das Niveau so hoch ist. Wir waren 2024, im ersten Jahr unserer Zusammenarbeit, bis zum Schluss im Titelkampf – darauf können wir aufbauen und wollen uns noch einmal steigern. Das Ziel ist klar: Wir wollen definitiv DTM-Champion werden und den Titel zurück nach Affalterbach holen.»