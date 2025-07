Halbzeitbilanz vom DTM-Tabellenführer Lucas Auer

Mit zwei Siegen führt Mercedes-AMG-Star Lucas Auer im Fahrzeug von Landgraf Motorsport die DTM zur Saisonhalbzeit an. Der Tiroler berichtet, wie die Saison bislang für ihn verlaufen ist und was er besser machen kann.

Vor der 2025er DTM-Saison wechselte Lucas Auer von WINWARD Racing zu den Rückkehrer von Landgraf Motorsport. Nach einem holprigen Jahr 2024 kehrte der Österreicher im Team von Klaus Landgraf zu seiner vollen Leistungskraft zurück.

Beim ersten Saisonlauf in Oschersleben fuhr Auer auf die Pole-Position und gewann den ersten Wertungslauf. Selbiges Kunststück wiederholte der 30-jährige Tiroler im Samstagsrennen auf dem Lausitzring. In den verbleibenden Saisonrennen fuhr er konstant in die Punkte, so dass er zur Saisonhalbzeit die Meisterschaft anführt.

«Ich bin sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Saison. Wie schnell das Mercedes-AMG Team Landgraf und ich als neue Kombination zusammengefunden haben, macht richtig Spaß. Und die Ergebnisse stimmen auch bislang», so Auer über die bisherige Saison.

«Natürlich zählen die beiden Siege zu meinen bisherigen Highlights. Oschersleben war eine große Überraschung. Das Team und ich haben von Anfang an perfekt harmoniert. Dass wir direkt den Saisonauftakt gewinnen konnten, war etwas ganz Besonderes», setzt der Mercedes-AMG-Werksfahrer fort. «Auch der Sieg am Lausitzring war toll. Diese Strecke liegt mir besonders am Herzen, denn dort habe ich 2016 meinen ersten DTM-Sieg geholt. Umso schöner, dass es auch in diesem Jahr wieder geklappt hat.»

Normalerweise gibt es auch Schattenseiten in einer Saison, doch nach denen sucht Auer bislang vergeblich. «Um ehrlich zu sein: Bislang gab es keinen echten Tiefpunkt. Ich würde mir wünschen, dass das so bleibt», so der Österreicher schmunzelnd.

«Das Ziel ist es, weiterhin das Maximum aus unserem Paket herauszuholen», gibt Lucas Auer die Marschroute für die verbleibenden vier Rennwochenenden aus. «Es gibt noch ein paar Details, die wir verfeinern können. Aber mit der positiven Energie, die wir im Team haben, hoffe ich, dass uns das gelingt.»

«Mein größter Wunsch ist, dass wir weiterhin fokussiert an unseren Zielen arbeiten und bei jedem Rennen aufs Neue das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben», erklärt Auer die Ziele für die restlichen Rennen. Sollte er das umsetzen, was er sich vorgenommen hat, wird das Mercedes-AMG-Ass beim großen Saisonfinale Anfang Oktober in Hockenheim den größten Pokal in den Himmel strecken.