DTM passt Fahrzeugeinstufung vor Rennen 1 an

Vor dem ersten DTM-Rennen auf dem Sachsenring wurde die Fahrzeugeinstufung angepasst. Aston Martin, Audi, McLaren und Porsche erhalten bessere Einstufungen - Lamborghini und Mercedes-AMG wurden eingebremst.

Der Aston Martin Vantage GT3 darf zehn Kilogramm ausladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.280 Kilogramm, womit der Wagen das leichteste Fahrzeug im Feld ist. Zudem wird der maximale Ladedruck um 0,04 bar auf 2.07 bar erhöht.

Der einzige Audi R8 LMS GT3 im Feld darf 15 Kilogramm ausladen. Somit muss das Fahrzeug mindestens 1.305 Kilogramm auf die Waage bringen.

Um gleich 20 Kilogramm muss der Lamborghini Huracán GT3 zuladen. Mit einem BoP-Zusatzgewicht von gewaltigen 110 Kilogramm geht das Fahrzeug ins Rennen. Mit einem Mindestgewicht von 1.360 Kilogramm wird der Huracán das schweste Fahrzeug im Feld sein.

Zehn Kilogramm darf der McLaren 720S GT3 ausladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.290 Kilogramm.

Der Mercedes-AMG GT3 muss zehn Kilogramm zuladen. Das Fahrzeug muss mindestens 1.355 Kilogramm auf die Waage bringen.

Um satte 20 Kilogramm darf der Porsche 911 GT3 R ausladen. 1.315 Kilogramm beträgt das Mindestgewicht des schwäbischen Sportwagen.