Russland: Khomitsevich gewinnt Meisterschafts-Auftakt

In Togliatti im Oblast Samara gewann Dmitry Khomitsevich das erste Finalrennen zur Russischen Eisspeedway-Meisterschaft. Für Weltmeister Daniil Ivanov lief nicht viel zusammen, er wurde nur Zehnter.

Mit Punktemaximum gewann Dmitry Khomitsevich das erste von vier Rennen zur Russischen Meisterschaft in Togliatti und meldete so seine Ansprüche auf die erfolgreiche Titelverteidigung an. Zweiter wurde Igor Kononov, der sich lediglich im fünften Lauf dem späteren Sieger beugen musste. Hinter dem drittplatzierten Nikita Bogdanov sammelten sich vier Fahrer, unter ihnen Europameister Dmitry Solyannikov, die mit je zehn Punkten auf den Rängen 4 bis 7 landeten.

Für Daniil Ivanov verlief der Auftakt enttäuschend. Der vierfache Weltmeister konnte keinen Lauf gewinnen und musste im dritten Durchgang nach einer Bandberührung am Start auch noch eine Disqualifikation hinnehmen. Im letzten Durchgang führte Ivanov zwar kurzzeitig das Feld an, doch Igor Kononov übernahm die Führung. Statt Kononov zu attackieren, musste sich Ivanov den Attacken von Igor Saidullin erwehren.

Noch hinter Ivanov landeten Konstantin Kolenkin als Elfter und Nikita Toloknov als 15., die erst kürzlich bei der Eisspeedway-Europameisterschaft in Polen Silber und Bronze gewannen.



Das zweite Finale zur Russischen Meisterschaft findet ebenfalls in Togliatti statt, die Finalrennen 3 und 4 werden Anfang Januar in Kamensk-Uralski ausgefahren.

Ergebnisse Russische Eisspeedway-Meisterschaft Togliatti:

1. Dmitry Khomitsevich, 15 Punkte

2. Igor Kononov, 14

3. Nikita Bogdanov, 12

4. Nikita Tarasov, 10

5. Dinar Valeev, 10

6. Igor Saidullin, 10

7. Dmitry Solyannikov, 10

8. Ivan Khuzhin, 9

9. Ivan Chichkov, 7

10. Daniil Ivanov, 7

11. Konstantin Kolenkin, 6

12. Dmitry Borodin, 4

13. Eduard Krysov, 2

14. Vladimir Fadeev, 2

15. Nikita Toloknov, 2

16. Evgeniy Saidullin, 0

17. German Khanmurzin, 0

18. Saveliy Vedyanov, NS



Stand entspricht Ergebnis vom Rennen