Russische Meisterschaft: Dmitry Khomitsevich vorne

Halbzeit in der Russischen Eisspeedway-Meisterschaft: Nach den ersten beiden Rennen in Togliatti führt Dmitry Khomitsevich, Titelverteidiger Igor Kononov hat bereits sieben Punkte Rückstand.

Im ersten Rennen in Togliatti fuhr Nikita Bogdanov einen Maximumsieg heraus und übernahm die Spitzenposition. Am zweiten Renntag ließ der Europameister jedoch Federn und verlor seine Spitzenposition. In seinem ersten Lauf setzte es einen Nuller, nach drei Siegen folgte im letzten Durchgang in einem vermeintlich leichten Lauf eine Disqualifikation. Somit heimste Bogdanov nur neun von 15 möglichen Punkten ein und verlor in der Gesamtwertung an Boden.

Den zweiten Renntag in Togliatti gewann Dmitry Koltakov, der mit 14 Punkten einen Zähler unter Maximum blieb und die einzige Niederlage gegen Bogdanov hinnehmen musste. Die Gesamtwertung führt nach zwei Rennen Dmitry Khomitsevich an, der an beiden Tagen mit je 13 Punkten am konstantesten punktete und somit einen Zähler mehr auf dem Konto hat als Dmitry Solyannikov, der 25 Punkte holte.

Die beiden entscheidenden Rennen werden am kommenden Wochenende in Kamensk-Uralski ausgetragen. Traditionell werden anhand der Russischen Meisterschaft die Startplätze für die Eisspeedway-WM vergeben. Mit Weltmeister Dinar Valeev, der momentan verletzt ausfällt, Dmitry Koltakov und Igor Kononov sind bereits drei Fahrer fest für die Weltmeisterschaft gesetzt. Die Top-Fahrer der nationalen Meisterschaft bekommen Startplätze in der Grand-Prix-Qualifikation im schwedischen Örnsköldsvik.

Zwischenstand nach 2 von 4 Rennen:

1. Dmitry Khomitsevich, 26 Punkte

2. Dmitry Solyannikov, 25

3. Nikita Bogdanov, 24

4. Dmitry Koltakov, 23

5. Nikita Toloknov, 19

6. Igor Kononov, 19

7. Vasily Nesytykh, 18

8. Igor Khuzhin, 15

9. Eduard Krysov, 13

10. Nikita Tarasov, 12

11. Igor Saydullin, 12

12. Daniil Ivanov, 11

13. Vladimir Fadeev, 8

14. Artem Burmistrov, 5

15. Ivan Bolshakov, 5

16. Matvey Volkov, 3

17. Alexey Kolganov, 0

18. Dmitry Bulankin, 0