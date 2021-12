Bitter: Max Niedermaier fährt wieder kein Eisspeedway

Im Winter 2020/2021 fanden kaum Eisspeedwayrennen statt und wenn, dann wurden diese überwiegend in Russland ausgetragen. Max Niedermaier verzichtete damals und wird auch diesen Winter fehlen.

Im Frühjahr 2020 war in Berlin das letzte Eisspeedwayrennen auf deutschem Boden. Bei der Deutschen Meisterschaft und beim Eisspeedway der Nationen fuhr Max Niedermaier seine bisher letzten Rennen und war auch als Wildcard-Fahrer für Inzell im März 2020 vorgesehen: «Immerhin hatten wir letztes Jahr noch Berlin. Die Bikes waren für Inzell bestens vorbereitet, seitdem stehen sie so.»

Als im vergangenen Winter absehbar war, dass wegen der behördlichen Corona-Verbote keine vernünftige Eisspeedwaysaison zustande kommen wird, schrieb der Deutsche Eisspeedwaymeister von 2017 und 2018 die Saison ab. Auch im aktuellen Winter wird Niedermaier keine Rennen bestreiten. «2022 ist für mich gelaufen», teilte der Bayer SPEEDWEEK.com mit. «Ich hätte in Polen die EM fahren können, aber ohne Training oder Praxis macht das für mich keinen Sinn.»

Ein großes Trainingslager in Schweden oder Russland möchte Niedermaier derzeit auch nicht planen, wenn die Lage für Veranstaltungen in Westeuropa so ungewiss ist. «In Russland werden Rennen stattfinden und auch in Polen werden sie fahren. Wenn man aber die derzeitige Entwicklung sieht, dann sehe ich für den Rest schwarz», so Niedermaier. «Wenn ich jetzt großen Aufwand betreibe, kann es sein, dass ich am Ende nur Geld verbrannt habe.» Er betont aber auch: «Die Lust auf Eisspeedway ist ungeachtet der Umstände auf jeden Fall da.»