Hans Weber: «Eigentlich ist das eine kleine WM» 10.12.2020 - 07:43 Von Thorsten Horn

Eisspeedway-EM © Thorsten Horn Hans Weber

Die Eisspeedway-Team-WM in Berlin war am 1. März eine der letzten motorsportlichen Großveranstaltungen vor dem ersten Corona-Lockdown. Am kommenden Sonntag steigt das EM-Finale in Polen.