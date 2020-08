4h Spa: United Autosports im ersten Training vorne

Der Oreca 07 von Philip Hanson und Filipe Albuquerque sicherte sich im ersten freien Training der European Le Mans Series (ELMS) die Spitze. United Autosports auch in der LMP3-Klasse top. Porsche mit GTE-Bestzeit.

In der European Le Mans Series steht an diesem Wochenende bereits der zweite Saisonlauf 2020 an. Dafür wurden satte 40 LMP- bzw. GTE-Boliden eingeschrieben. Schauplatz ist die 7,004 Kilometer lange Strecke in Spa-Frachorchamps. Am Freitagnachmittag fand bereits das erste freie Training statt. Dabei konnte erneut United Autosports glänzen.

Der Oreca 07 von Philip Hanson und Filipe Albuquerque hatte eine Zeit von 2:03,456 Minuten zu Buche stehen, wobei Ex-LMP1-Mann Albuquerque für die schnellste Runde verantwortlich war. Das Duo hatte bereits den ersten ELMS-Saisonlauf in Le Castellet geprägt, aufgrund eines Plattfußes jedoch am Ende lediglich Platz drei belegt.

Zweiter im ersten Training von Spa-Francorchamps wurde der Oreca 07 von DragonSpeed mit Mémo Rojas, Ben Hanley und Ryan Cullen. Das Trio lag final 0,423 Sekunden hinter der Spitze. Es folgte der Oreca 07 von IDEC Sport mit Paul Lafargue, Paul Loup Chatin und Richard Bradley, dem 0,605 Sekunden nach vorne fehlten.

Das britische Team Jota ist sonst eigentlich in der FIA WEC unterwegs. In Spa-Francorchamps wird jedoch ein Gaststart absolviert, um sich auf den WM-Lauf vorzubereiten, der nächste Woche (15. August) stattfindet. Anthony Davidson, Roberto Gonzalez und Jake Dennis schafften mit 0,851 Sekunden Rückstand Platz vier.

Ebenfalls wieder mit dabei ist der Oreca 07 vom Richard Mille Racing Team. Hier treten Tatiana Calderon und André Negrão, diesmal gemeinsam mit der Niederländerin Beitske Visser an. Katherine Legge hatte sich bekanntlich in Le Castellet bei einem Unfall verletzt und Sophia Flörsch ist an diesem Wochenende in der FIA Formel 3 unterwegs. Calderon, Visser und Negrão kamen im Training auf Platz zehn.

In der LMP3-Klasse ging die Bestzeit an den Ligier JS P320 von Wayne Boyd, Tom Gamble und Robert Wheldon, die ebenfalls für United Autosports unterwegs sind. Hier lag die Bestzeit (gefahren von Boyd) bei 2:13,332 Minuten.

Die GTE-Klasse sicherte sich wiedermal Porsche. Der 911 RSR von Proton Competition mit Christian Ried, Michele Beretta und Alessio Picariello schaffte eine Zeit von 2:19,180 Minuten. Dahinter folgte der Ferrari 488 GTE von Iron Lynx mit Manuela Gostner, Michelle Gatting und Rahel Frey mit einem Rückstand von 0,398 Sekunden.

Am Samstag folgt ab 10:35 Uhr das zweite freie Training der ELMS in Spa-Francorchamps. Die Qualifikation wird dann ab 14:30 Uhr ausgetragen. Start zum 4-Stunden-Rennen ist am Sonntag um 11:00 Uhr. Hier die Zeiten aus dem ersten freien Training zum Nachlesen