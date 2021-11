100 Jahre Spa: Limitierte Auflage der Honda Fireblade

Zum 100. Jahrestag des ersten Motorradrennens in Spa Francorchamps hat DG Sport beschlossen, eine auf lediglich zehn Exemplare limitierte Auflage einer Honda CBR 1000 Fireblade «Spa 100» herzustellen.

Vor etwas mehr als einem Jahrhundert wurde eine einzigartige Geschichte geschrieben, als auf der späteren Rennstrecke von Spa-Francorchamps ein für Motorräder reserviertes Rennen stattfand. Zum 100. Jahrestag dieses Ereignisses und in Anlehnung an die Veröffentlichung des in englischer und französischer Sprache erhältlichen Buches «Francorchamps 100 Jahre Motorräder» hat DG Sport beschlossen, eine stark limitierte Auflage der Honda CBR 1000 Fireblade für die Rennstrecke herzustellen.

«Diese limitierte Auflage der CBR 1000 <Spa 100> wird in einer begrenzten Stückzahl von nur zehn Exemplaren hergestellt», erklärt Christian Jupsin bei der Präsentation im Namen von DG Sport. «Die Herstellung dieser Maschinen wird in den Händen von Mario Kupper liegen, der, bevor er technischer Direktor des Teams Viltaïs Experiences in der Langstrecken-Weltmeisterschaft wurde, die Wettbewerbsabteilung von DG Sport aufgebaut hat. Zu seinen Erfolgen zählen Klassensiege beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans, dem Bol d'Or und den 8 Stunden von Doha, sowie bei der Tourist Trophy. Kurz gesagt, er ist eine echte Referenz.»

Diese Honda 1000 CBR mit der speziellen «Spa 100»-Plakette basiert auf der Fireblade-Version, die bei einem Gewicht von nur 201 Kilogramm 217 PS leistet. Das Motorrad wurde modifiziert und mit einer Polyesterverkleidung in den HRC-Farben, einem Tank- und Kotflügelschutz, einer Öhlins-Gabelkartusche, einem TTX-Öhlins-Stoßdämpfer hinten, einem Lenkungsdämpfer der gleichen Marke, einem Brembo-Corsacorta-Hauptzylinder für die Vorderradbremse, Racing-Schläuchen vorne und hinten, Dunlop KR Slick-Reifen, einer speziellen Fußrastenanlage, einem Spyder-Tankdeckel, einem Lightec «Endurance»-Ständer, einer HRC-ECU, einem Honda-Schalthebel, einem Arrow-Auspuff, der die Normen für die Verwendung bei Track-Days erfüllt, einem AFAM-Ritzel-Kettengetriebe usw. ausgestattet. Außerdem wurde das ABS-System entfernt.

Der erfahrene Endurance-WM-Pilot Grégory Fastré, der mit dem Team RAC41-Chromeburner beim diesjährigen Bol d’Or als Zweiter der Stocksport-Kategorie den vierten Platz in der Gesamtwertung belegte, kennt dieses Motorrad gut. «Das ergonomische Design des Motorrads macht es sehr komfortabel, mit einem einfachen Fahrwerk und daher für jeden Fahrer beherrschbar», zeigt sich der Belgier vom Motorrad begeistert. «Die Höchstgeschwindigkeit ist beeindruckend. Selbst mit einem Standardmotor ist es in der Lage, auf der Mistral-Geraden der Rennstrecke von Paul Ricard mit den Werksmotorrädern mitzuhalten und eine Höchstgeschwindigkeit von 340 km/h zu erreichen! In meinen Augen ist diese Honda CBR 1000 <Spa 100> einfach nur umwerfend!»

Vor der Übergabe an den Käufer wird der Motor auf einem Prüfstand eingefahren, auch ein Testtag auf der Rennstrecke ist in Anwesenheit von Mario Kupper vorgesehen, um die Feinabstimmung des Motorrads auf die Anforderungen des Fahrers zu perfektionieren! Diese Spa-100-Jubiläumsversion der Honda CBR 1000 Fireblade hat angesichts der Qualität der Ausstattung einen äußerst attraktiven Preis von 29.000,00 € ohne MwSt. Alle Enthusiasten, die auf der Suche nach Nervenkitzel und Sammlermotorrädern sind, müssen schnell sein, es wird nicht genug Modelle für alle geben.

Um weitere Informationen zu erhalten und diese limitierte Serie der «Spa 100» der Honda CBR 1000 Fireblade zu reservieren, senden Sie eine E-Mail an cbr@dgsport.eu