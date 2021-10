Suzuka-Sieger Wes Cooley (65) plötzlich verstorben

Mit 65 Jahren verstarb der Amerikaner Wes Cooley im Alter von 65 Jahren. Der zweimaliger AMA-Superbike-Champion gewann mit Yoshimura Suzuki zweimal das prestigeträchtige Acht-Stunden-Rennen von Suzuka.

Der Amerikaner Wes Cooley verstarb am 16. Oktober in seinem Haus in Idaho an den Folgen seiner Diabetes-Erkrankung. 1979 und 1980 erkämpfte er gegen starke Konkurrenten wie die späteren 500cc-Weltmeister Eddie Lawson und Freddie Spencer zwei AMA-Superbike-Meistertitel.

Für den japanischen Tuner Pop Yoshimura gewann Cooley gemeinsam mit seinem Landsmann Mike Baldwin 1978 im Sattel einer Suzuki GS 1000 die allererste Ausgabe des Acht-Stunden-Rennens in Suzuka. Zwei Jahre später konnte er mit dem Australier Graeme Crosby diesen Erfolg wiederholen.

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des prestigeträchtigen Langstreckenrennens war Cooley, der 2004 in die AMA Motorcycle Hall of Fame aufgenommen wurde, 2017 Ehrengast in Japan. Auf dem Suzuka Circuit drehte er damals eine Ehrenrunde auf der GS 1000, mit der er 1978 gewonnen hatte.