24-Stunden-Rennen in Spa Francorchamps Anfang Juni 19.10.2021 - 11:56 Von Helmut Ohner

© FIM EWC 2022 gibt es in der EWC drei 24-Stunden-Rennen

Lange wurde über die Rückkehr des 24h-Rennens in Spa in den Kalender der Langstrecken-WM gemunkelt, jetzt wurde sie offiziell verkündet. Am ersten Juni-Wochenende 2022 wird auf der legendären Strecke gefahren.