Philipp Steinmayr: Endurance-WM mit Sapeurs Pompiers

Sein Einsatz beim Saisonabschluss der Endurance-WM in Most überzeugte die Verantwortlichen des Teams 18 Sapeurs Pompiers. Sie nahmen Philipp Steinmayr neben Hugo Clere und Baptiste Guittet für 2022 unter Vertrag.

Seit 2001 beteiligt sich das Team 18 Sapeurs Pompiers an der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Nach dritten Plätzen in Albacete und dem Bol d’Or sowie einem vierten Rang in Oschersleben und Platz 8 in Doha musste sich die französische Equipe im Jahr 2009 im Titelkampf nur dem Yamaha Austria Racing Team (YART) geschlagen geben.

Nach 2014 entschied man sich von der Superbike- in die Superstock-Klasse zu wechseln, aber eine gesamte Saison bestritt die Mannschaft erst 2018/19, die mit Platz 10 im FIM-Weltcup abgeschlossen wurde. In der abgelaufenen Saison lief es für das Team um Yannick Bureau um einiges besser. 80 Punkte reichten für den fünften Platz in der Gesamtwertung.

Weil ihr belgischer Stammpilot Bastien Mackels verhindert war, wurde Philipp Steinmayr für das WM-Finale im tschechischen Most wegen seiner ausgezeichneten Streckenkenntnisse angefragt. Der Österreicher war maßgeblich daran beteiligt, dass man das Training als schnellstes Superstock-Team beenden konnte. Nach einigem Pech im Rennen reichte es allerdings nur zu Rang 7 in der Superstock-Kategorie.

Die Leistung des 28-jährigen Oberösterreichers, der die IDM Superbike an der 15. Stelle abschloss, überzeugte die Verantwortlichen des Teams, dass sie ihn für die kommende Saison unter Vertrag nahmen. Steinmayr wird neben den Franzosen Hugo Clere und Baptiste Guittet die in den Farben rot und schwarz gehaltene Yamaha pilotieren.

Vorläufiger Terminkalender

16.04. Le Mans (Frankreich)

04.06. Spa-Francorchamps (Belgien)

07.08. Suzuka (Japan)

17.09. Bol d’Or (Frankreich)