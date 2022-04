24h Le Mans: Bradley Smith mit Team Moto AIN am Start

Der Brite Bradley Smith kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Der dreifache GP-Sieger und Gewinner des 8h-Rennens in Suzuka wird dieses Jahr auch beim Langstreckenklassiker in Le Mans an den Start gehen.

Bradley Smith ist im Langstreckenrennsport kein unbeschriebenes Blatt. 2015 gewann der Brite, der in allen Grand-Prix-Klassen auf dem Podium stand und immerhin drei Weltmeisterschaftsläufe in der 125 ccm-Klasse für sich entscheiden konnte, gemeinsam mit dem Japaner Katsuyuki Nakasuga und dem Spanier Pol Espargaró für das Yamaha-Werksteam das prestigeträchtige Acht-Stunden-Rennen in Suzuka.

Bradley Smith wurde im Jahr darauf für das Finale der Endurance-WM in Oschersleben vom Yamaha Austria Racing Team als Verstärkung von Broc Parkes und Marvin Fritz aufgeboten, doch im freien Training kam es bei einem Überholversuch eines langsameren Konkurrenten zu einer Berührung, die zum Sturz des Yamaha-Fahrers führten. Die dabei erlittene Verletzung sollten das MotoGP-Ass lange nachhaltig behindern.

Mitte April wird Smith erstmals auch an einem 24-Stunden-Rennen teilnehmen. «Seit meiner Jugend fahre ich Rennen. In den letzten zwei Jahrzehnten habe ich mich darauf konzentriert, die MotoGP zu erreichen. Ich bin mehr als zufrieden mit dem, was ich erreicht habe, aber als echter Liebhaber des Motorradrennsports schaue ich mich auch nach anderen Wettbewerben um», erzählte der 31-jährige Ausnahmekönner.

«Das 24-Stunden-Rennen in Le Mans ist sicherlich eines der berühmtesten Langstreckenrennen der Welt. Die Vorstellung, mit einem Motorrad 24 Stunden nonstop zu fahren, erscheint mir, wenn ich ehrlich sein sollte, ein bisschen verrückt. Als ich im letzten Winter vom Moto-AIN-Teamboss Pierre Chapuis das Angebot erhalten habe, in Le Mans zu fahren, war ich neugierig und dachte: 'Warum eigentlich nicht'?»

«Glücklicherweise habe ich in meinem Terminkalender noch etwas Platz gefunden. Die technische Basis der Yamaha R1 ist gut, auch wenn uns im Vergleich zu unseren Rivalen einige Werksteile fehlen. Ich freue mich auf diese Herausforderung und bin mir sicher, dass es hart wird, aber es ist auch schön, diese Veranstaltung zum ersten Mal zu erleben. Obwohl ich die Strecke bereits von der MotoGP kenne, wird alles andere neu für mich sein.»

Beim zweitägigen Vortest in Le Mans bekam Smith bereits einen leichten Vorgeschmack auf das, was ihn und seinen Teamkollegen Claudio Corti und Corentin Perolari am Osterwochenende beim Saisonauftakt der Endurance-WM erwarten wird. Im Gegensatz zu Corti und Perolari, die für Moto AIN die gesamte Saison bestreiten werden, wird Smith aufgrund anderer Verpflichtungen nur in Le Mans für das französische Yamaha-Team fahren.

Rundenzeiten

1. YART Yamaha, 1:35,707 min. 2. ERC Ducati-Endurance, 1:35,892. 3. Yoshimura SERT Motul, 1:36,250. 4. F.C.C. TSR Honda France, 1:36,322. 5. BMW Motorrad World Endurance, 1:36,440. 6. Viltaïs Racing Igol, 1:36,931. 7. Tati Team Beringer, 1:37,331. 8. Moto AIN, 1:37,477. 9. Webike SRC Kawasaki France, 1:37,614. 10. Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS, 1:38,039 (bestes Stocksport-Team). Ferner: 18. Bolliger Team Switzerland, 1:39,138. 23. Motobox Kremer, 1:39,649.