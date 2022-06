Philipp Steinmayr: «Spa ist einfach der Hammer»

Zum zweiten Event der Endurance-WM 2022 nach Spa-Francorchamps kommt Philipp Steinmayr als Führender der Superstock-Wertung. Gemeinsam mit seinem Yamaha-Team 18 Sapeurs Pompiers strebt er ein weiteres Podium an.

Am Osterwochenende triumphierte das französische Team 18 Saperus Pompiers beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans in der seriennahen Superstock-Klasse. Die Yamaha-Mannschaft, bestehend aus Hugo Clere, Baptiste Guittet und Philipp Steinmayr setzte sich gegen No Limits Motor (Suzuki) und National Motos (Honda) durch. Steinmayr war damit erst der vierte Österreicher, der in Le Mans auf dem obersten Treppchen feiern durfte.

Am kommenden Wochenende steht in Belgien das zweite 24-Stunden-Rennen der Saison an. In Spa geht es für den 28-Jährigen und seine beiden französischen Teamkollegen zu einer neuen Herausforderung. «Die Strecke ist wirklich unglaublich, ich liebe sie einfach», ließ Steinmayr seiner Vorfreude freien lauf. «Es gibt sehr viele besondere Kurven. Als ich erstmals durch die Eau Rouge gefahren bin, das war einfach fantastisch.»

«Es wird ein hartes Rennen für uns, denn uns fehlt etwas an Motorleistung im Gegensatz zur Honda. Wir wissen noch nicht, wie wir uns da schlagen werden. Die Kurven sind so schnell, wenn du versuchst, etwas aggressiver zu fahren, dann hilft dir das am Ende nicht. Das ist ein Schlüsselpunkt», erklärte der in Steyr geborene Rennfahrer.

Bereits am Dienstag ging es für die Teams zu einem privaten Test auf der Achterbahn in den Ardennen. Das Team 18 fuhr mit einer Zeit von 2:25,068 Minuten auf den vierten Rang der SST-Wertung. «Wir hatten einen guten Testtag. Die Strecke ist einfach der Hammer, aber auch sehr schwierig. Auf sieben Kilometer ist es nicht so einfach konstant zu fahren wie auf einer kurzen Piste», stellte Steinmayr im Interview mit SPEEDWEEK.com fest. «Das Team und meine Teamkollegen haben gut gearbeitet, ich hoffe, es geht genau so weiter. Alles andere wird sich ergeben, ein weiteres Podium wäre gut für die Gesamtwertung.»

Bisher gab es noch keine Tests bei Dunkelheit auf der schnellen Strecke in Spa. Wenn dann noch Regen hinzukommt, wie die Wetterprognose momentan für das Rennwochenende in Aussicht stellt, wird es sicherlich keine leichte Angelegenheit. «Ja das ist die Frage», entgegnete der Yamaha-Pilot. «Ich denke nach dem Nachttraining am Donnerstag wissen wir alle mehr. Ein Regentraining blieb uns bis jetzt noch erspart, aber das stell ich mir nicht leicht vor.»

Zeitplan 24h Spa-Francorchamps

Donnerstag, 2. Juni

10:00 - 12:00 Uhr – Freies Training 1

15:40 - 17:30 Uhr – Qualifying 1

21:40 - 24:00 Uhr – Nachttraining

Freitag, 3. Juni

11:25 - 13:15 Uhr – Qualifying 2

Samstag, 4. Juni

9:00 - 9:45 Uhr – Warm-up

13 Uhr – Start 24-Stunden-Rennen

Sonntag, 5. Juni

13 Uhr – Zielankunft