24h Spa: Honda auf provisorischer Pole, YART mit Pech

Honda steht nach Q1 in Spa an der Spitze

Bestes Wetter und perfekte Streckenbedingungen herrschten am Donnerstag beim ersten Qualifying zum 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps. Honda holte sich mit der besten Zeit die provisorische Pole-Position.

Das Wochenende der Endurance-Weltmeisterschaft in Spa-Francorchamps begann am Donnerstag mit einem Schreckmoment für Yamaha und Marcin Fritz. Der Deutsche stürzte im freien Training mit seiner R1 vom Yamaha Austria Racing Team schwer und musste anschließend ins Medical Center. Sein Bike erlitt schwere Beschädigungen.

Fritz, der zuletzt beim Superbike-WM-Rennen in Estoril den verletzten Roberto Tamburini ersetzte, bis anschließend auf die Zähne, er fuhr im ersten Qualifying wieder in der Spitzengruppe mit. Seinem Teamkollegen Karel Hanika gelang sogar die beste Runde des Tages. Der Tscheche fuhr in 2:20,253 Minuten um den 6,985 km langen Kurs in den Ardennen.

Für die provisorische Pole-Position reichte es für das Team von Mandy Kainz jedoch nicht, denn das F.C.C. TSR Honda France-Team (Di Meglio, Hook, Rea) war konstanter unterwegs. Da nur die schnellsten beiden Fahrer in die Wertung für die Qualifikation gehen, steht bei dem Team von Masakazu Fujii eine Zeit von 2:20,405 Minuten.

YART landete mit einer errechneten Zeit von 2:20,851 Minuten auf dem zweiten Rang, direkt vor dem BMW-Werksteam von Werner Daemen. Die Zeiten von Ilya Mikhalchik und Jeremy Guarnoni ergaben kombiniert eine Rundenzeit von 2:20,994 Minuten. Markus Reiterberger hatte großes Pech. Der Bayer fuhr in seiner Session eine Zeit von 2:19,910 Minuten, doch seine Zeit wurde wegen Überschreiten der Streckenbegrenzung nachträglich gestrichen.

Hinter BMW platzierte sich die WM-führende Mannschaft von Yoshimura SERT Motul (Suzuki) auf Platz 4. Xavier Simeon und Gregg Black sorgten für eine kombinierte Zeit von 2:21,033 Minuten auf der Ardennen-Achterbahn. SRC Kawasaki folgte auf Position 5, noch vor dem ERC Endurance Ducati-Team aus Deutschland. Xavi Fores und Chaz Davies waren die beiden schnellsten Fahrer auf der Panigale V4R.

24h Spa, Ergebnis Qualifying 1 (2. Juni):