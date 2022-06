Spa, 18h: Kawasaki-Desaster, Suzuki macht die Pace

Suzuki gibt den Ton in Spa an

Das Suzuki-Werksteam gibt nach fünf Stunden im 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps weiterhin den Ton an. Gregg Black, Sylvain Guintoli und Xavier Simeon führen den zweiten EWC-Lauf an. Kawasaki bereits ausgeschieden.

An der Spitze drehte der 17-fache Endurance-Weltmeister Yoshimura SERT Suzuki seine Kreise. Das Team von Yohei Kato und Damien Saulnier führte mit fast 40 Sekunden Vorsprung auf F.C.C. TSR Honda (Rea, Hook, di Meglio). Kurz vor 18 Uhr stürzte der belgische Suzuki-Pilot Yan Ancia (JMA Racing) in Kurve 6, sein Bike ging in Flammen auf, das Rennen ist damit vorzeitig beendet. Der Fahrer war den TV-Bildern nach in Ordnung, dennoch musste das Safety-Car auf die Strecke geholt werden, um das Wrack der GSX-R1000 aus dem Kiesbett zu holen.

Somit schrumpfte der Vorsprung von SERT auf die Honda-Mannschaft auf 4 Sekunden. Hinter den beiden Führenden liegt das BMW-Werksteam von Werner Daemen auf Platz 3. Das Team hat in Spa-Francorchamps sein Heimrennen, denn zur Werkstatt in Zonhoven sind es nur knapp 120 Kilometer. Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Jeremy Guarnoni fahren eine starke Pace, profitieren aber vor allem von der sparsamen M 1000 RR.

YART-Yamaha hatte eine starke Anfangsphase, aber nach drei Stunden hob Niccolo Canepa plötzlich die Hand. Der Italiener steuerte anschließend seine Box an, damit die Mechaniker die R1 wieder fahrbereit machen konnten. «Der Speed-Sensor war defekt und damit funktionierte die Traktionskontrolle nicht mehr. Wir haben das behoben, das Bike läuft wieder problemlos», erklärte Teamchef Mandy Kainz im Interview bei SPEEDWEEK.com.

Direkt hinter dem Yamaha Austria Racing Team rangiert das private Viltais Racing-Team aus Frankreich. Die Yamaha-Truppe liegt mit Florian Alt, Erwan Nigon und Steven Odendaal auf Platz 5, zwei Runden hinter dem Spitzenreiter. Wojcik Racing (Yamaha) und Tati Team Beringer (Kawasaki) komplettieren die Top-7. Dann folgt auf Rang 8 mit dem Team 18 Sapeurs Pompiers das beste Superstock-Team. An Bord der in Le Mans siegreichen Yamaha R1 unter anderen Philipp Steinmayr aus Österreich.

LRP Poland liegt auf Platz 10. Dominik Vincon, der im Qualifying mit einer bärenstarken Runde überzeugte, ist gemeinsam mit seinen Teamkollegen Pepijn Bijsterbosch und Bartlomiej Lewandowski bisher stark im Rennen platziert. Lewandowski hatte im Qualifying einen schweren Sturz, ob er am Rennen teilnehmen kann, ist unklar. ERC-Ducati hatte zu Beginn einen defekten Benzindrucksensor, die Tankeinheit der Panigale V4R musste gewechselt werden.

Es war nicht der Tag von Webike SRC Kawasaki France. Nach dem Sturz vor dem ersten Boxenstopp und einem weiteren nach 75 Minuten, feuerte Randy de Puniet die ZX-10R weiteres Mal ins Kiesbett. Der ehemalige MotoGP-Pilot blieb unverletzt, genauso wie seine beiden Teamkollegen Florian Marino und Etienne Masson, doch die grüne Ninja war nicht mehr zu retten. Das französische Team strich bereits nach 66 Runden auf der Ardennen-Achterbahn die Segel. Der erste prominente Ausfall.

24h Spa, Stand nach fünf Stunden: