Suzuka 8h: Wie Yamaha Razgatlioglu überzeugen könnte 13.06.2022 - 06:49 Von Helmut Ohner und Ivo Schützbach

© Gold & Goose Superbike-Champion Toprak Razgatlioglu

Von 2015 bis 2018 gewann das Yamaha Factory Team viermal in Folge das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka. Weshalb Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu den Langstrecken-Klassiker dieses Jahr nicht fahren will.