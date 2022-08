Suzuka: Honda-Werksteam übernimmt in Q1 das Kommando 05.08.2022 - 07:52 Von Tim Althof

© FIM EWC Team HRC führt nach Q1 in Suzuka © FIM EWC YART Yamaha ist dem Honda-Werksteam dicht auf den Fersen

Das Honda-Werksteam hat nach dem ersten Qualifying beim EWC-Event in Suzuka die Nase vorne. Dahinter folgt die Mannschaft von YART-Yamaha sowie das Kawasaki-Werksteam, das als Titelverteidiger in Japan am Start steht.