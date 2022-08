Suzuka: Honda-Führung nach aufregender Startphase

Das Honda-Werksteam führt nach der ersten Stunde beim Endurance-WM-Lauf in Suzuka. Hinter HRC liegen Kawasaki und Yamaha auf den folgenden beiden Rängen. BMW außerhalb der Top-10.

Der Start zur 43. Ausgabe der 8h von Suzuka hätte turbulenter nicht sein können. F.C.C. TSR Honda kam mit Josh Hook am besten weg und setzte sich gleich in Führung. Vor dem Rennen wurde noch an seinen Teamkollegen Gino Rea gedacht, der am Vortag einen schweren Sturz hatte und mit schweren Verletzungen im Krankenhaus liegt. Während das WM-zweite EWC-Team am Start bestmöglich agierte, kam YART (Yamaha) mit Niccolo Canepa nur schlecht in Fahrt.

Nach der ersten Runde führte F.C.C. TSR Honda vor dem Team HRC mit Takumi Takahashi. Dritter war Leon Haslam von der Kawasaki-Werksmannschaft. Den größten Sprung machte das Weltmeister-Team von Suzuki Endurance Racing, denn Gregg Black verbesserte sich von Startplatz 22 auf Rang 7.

In der zweiten Runde dann bereits der erste große Zwischenfall: Kosuke Sakumoto (Astemo Honda Dream SI Racing) und Naomichi Uramoto (SDG Honda Racing) lagen auf den Rängen 4 und 5, doch Sakumoto konnte einen Sturz nicht vermeiden und räumte seinen japanischen Markenkollegen in Kurve 13 unsanft ab. Beide Motorräder wurden dabei stark beschädigt, das Safety-Car kam für mehr als 15 Minuten auf den 5,8 km langen Kurs.

Gleich im Anschluss sorgte Gregg Black für Aufsehen. Der Franzose überholte einen Gegner nach dem anderen und übernahm die Führung nach 23 Minuten. Doch lange sollte der Suzuki-Pilot den Spitzenplatz nicht behalten. Team HRC und Kawasaki Racing übernahmen das Kommando und setzten sich in der Folge vom restlichen Feld ab. Nach 35 Minuten lag Takahashi zwei Sekunden vor Haslam. Black, Hook und Canepa kämpften um den dritten Rang, BMW Motorrad World Endurance bewegte sich mit 15 Sekunden Rückstand auf Position 8.

Schlecht lief es für das fünfte permanente EWC-Team zu Beginn in Suzuka. Randy de Puniet stürzte mit der SRC-Kawasaki in Kurve 9, konnte das Rennen aber auf Platz 39 wieder aufnehmen. Ein Besuch in der Boxengasse war anschließend nicht zu vermeiden. Auch die Honda-Teams Soyukai Tochigi und Ryokuyoukai Kumamoto hatten jeweils einen Sturz zu verzeichnen.

Nach einer Stunde führt Honda vor Kawasaki, YART und Suzuki. F.C.C. TSR Honda ist Fünfter, das BMW-Werksteam belegt Position 11.

8h Suzuka, Zwischenstand nach einer Stunde: