8h Suzuka: Honda dominiert – BMW ist draußen!

Die 43. Ausgabe des Acht-Stunden-Rennens in Suzuka entwickelt sich zur Halbzeit zugunsten von Honda. Das HRC-Team liegt unangefochten in Führung, Jonathan Rea stürzte mit der Werks-Kawasaki. Auch BMW mit Problemen.

Honda holte am Samstag in Suzuka die erste Pole-Position seit mehr als zehn Jahren. Takumi Takahashi, Tetsuta Nagashima und Iker Lecuona erledigen auch in der ersten Hälfte des Langstrecken-Klassikers einen tadellosen Job. Das Werksteam des größten Motorradherstellers der Welt führt das dritte von vier EWC-Rennen 2022 bei überraschend guten Wetterbedingungen mit einer Runde Vorsprung an.

Direkt dahinter passierte Jonathan Rea ein seltener Fehler. Der Nordire warf seine Kawasaki in der zweiten Schikane auf der 5,8 km langen Strecke beim Überrunden weg. Doch der Superbike-WM-Star hob die ZX-10RR schnell auf und nahm das Rennen wieder auf.

Auf Platz 3 fahren die aktuellen Weltmeister von Yoshimura SERT Motul ebenfalls ein ordentliches Rennen. Kazuki Watanabe und Gregg Black müssen das Rennen zu zweit bestreiten, da sich Sylvain Guintoli in dieser Woche verletzte und Xavier Simeon an Corona erkrankte.

Die YART-Truppe liegt nach vier Stunden auf Platz 4. Marvin Fritz, Karel Hanika und Niccolo Canepa sind für Suzuka-Verhältnisse extrem stark unterwegs, lange Zeit lag das Team von Mandy Mainz in den Top-3. Es entwickelt sich ein enges Rennen mit SERT.

Übrigens: Alle Top-Teams in Suzuka sind auf Bridgestone-Reifen unterwegs, lediglich SRC Kawasaki (De Puniet, Marino, Masson) und das BMW-Werksteam sind mit Pneus von Dunlop im Rennen.

Ilya Mikhalchik lag mit der M 1000 RR des BMW-Teams von Werner Daemen in den Top-10, als das Bike plötzlich nicht mehr lief. Der Ukrainer schob sein Arbeitsgerät zügig entlang der Gegengeraden, bevor er es wieder ans Laufen gebracht hatte und in die Box zurückkehrte. Dort arbeiten die Mechaniker am BMW-Werksbike, doch ein Wasserleck zwang das Siegerteam von Spa-Francorchamps zur Aufgabe in Japan.

Probleme hatte auch das Team F.C.C. TSR Honda mit Josh Hook und Mike di Meglio. Beim Boxenstopp musste die Crew die hintere Bremsanlage tauschen, wodurch die Mannschaft mehr als vier Minuten verlor.

8h Suzuka, Zwischenstand nach vier Stunden: