Bol d’Or: Leon Haslam wagt sich ins 24h-Abenteuer

Mit Leon Haslam wird beim 100-Jahr-Jubiläum des Bol d’Or ein weiterer Hochkaräter am Rennen teilnehmen. Der Brite ersetzt im französischen Privatteam TATI Team Beringer Racing den Franzosen Alan Techer.

Beim prestigeträchtigen Acht-Stunden-Rennen in Suzuka ist Leon Haslam seit Jahren mit dabei – drei Siegen inklusive. 2013 und 2014 gewann er an der Seite von Takumi Takahashi und Michael van der Mark für die Mannschaft MuSASHI RT HARC-PRO und 2019 gehörte er neben Jonathan Rea dem siegreichen Team Green an. Dieses Jahr beendete er den japanischen Endurance-WM-Lauf mit Rea und Alex Lowes (Kawasaki Racing Team Suzuka 8H) an der zweiten Stelle.

Auch beim 100-Jahr-Jubiläum des Bol d’Or wird der Brite auf dem Circuit Paul Ricard am Start stehen. Aber anstatt für das Kawasaki-Werksteam wird der 39-Jährige dieses Mal als Ersatz für Alan Techer – der Franzose ersetzt bei F.C.C. TSR Honda France den verletzten Gino Rea – das französische Privatteam TATI Team Beringer Racing verstärken. Mit dem Belgier Bastien Mackels und dem Franzosen Gregory Leblanc darf er bei seinem Bol d’Or-Debüt auf zwei starke Teamkollegen zählen.

«Es ist das erste Mal für mich auf diesem Kurs und das erste Mal, dass ich an einem 24-Stunden-Rennen teilnehme. Es war eine kurzfristige Entscheidung, aber es ist schön, eine neue Rennstrecke kennenzulernen. Die Endurance-WM ist eine der offensten Meisterschaften, was die Motorräder und Reifen betrifft. Ich habe das Gefühl, dass wir in der kurzen Zeit, die wir hatten, einige gute Schritte gemacht haben», spricht Haslam den kürzlich abgehaltenen Pre-Test an.

Im Gegensatz zu seinen Teamkollegen, die es gewohnt sind die Nacht durch zu fahren, ist Haslam diesbezüglich ein Rookie. «Diese Art von Herausforderung reizt mich. Jeder, mit dem ich gesprochen habe, sagt, dass man seine Entscheidung um zwei oder drei Uhr morgens bereuen wird, aber das ist etwas, das ich schon immer machen wollte. Mein Vater Ron wurde vor einigen Jahren Zweiter in Le Mans. Es wird schön sein, diese Herausforderung anzunehmen.»

Was sein Ziel für den Bol d'Or angeht, sagte Haslam, der letzte Woche am zweitägigen Vortest des Bol d'Or teilnahm: «Die Werksteams scheinen einen Schritt voraus zu sein. Das TATI Team Beringer Racing ist ein Privatteam, aber es ist das beste Privatteam, also wäre es schön, so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Es ist ein 24-Stunden-Rennen, da kann alles passieren. Das Team ist in Spa immerhin schon einmal auf dem Podium gestanden.»

Zeitplan

Donnerstag, 14. April

09.45 – 11.45 Uhr Freies Training

16.00 – 17.50 Uhr Qualifying 1

20.30 – 22.00 Uhr Nachttraining

Freitag, 15. April

10.20 – 12.10 Uhr Qualifying 2

Samstag, 16. April

09.00 – 09.45 Uhr Warm-up

15.00 Uhr Start