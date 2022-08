8h Suzuka: Honda triumphiert, Drama für Yamaha

Für Honda wurde der Sonntag in Suzuka zur Triumphfahrt. Der Motorrad-Gigant sicherte sich den Sieg mit 214 Runden vor Kawasaki und Suzuki. YART verpasste nach einem Sturz von Marvin Fritz nach sieben Stunden das Podium.

Honda gewinnt am Sonntag die 43. Ausgabe des Acht-Stunden-Rennens in Suzuka. Das Trio Iker Lecuona, Tetsuta Nagashima und Takumi Takahashi distanzierte die Werkstruppe von Kawasaki um eine Runde. Für Honda ist es der 28. Erfolg beim traditionellen Rennen in Japan und der erste seit 2014.

Kawasaki wollte unbedingt den Erfolg der letzten Ausgabe von 2019 wiederholen. Doch Jonathan Rea, Alex Lowes und Leon Haslam hatten weder im Tempo über eine Runde noch über die Renndistanz eine Chance gegen den japanischen Konkurrenten aus Tokio.

Rang 3 holte sich das führende Team in der Endurance-Weltmeisterschaft Yoshimura SERT Motul. Gregg Black und Kazuki Watanabe fuhren von Startplatz 22 auf das Podium und bauten die WM-Führung damit aus.

Das Yamaha-Werksteam lag nach sieben Stunden auf dem Suzuka Circuit auf dem hervorragenden dritten Platz, doch dann passierte es. Marvin Fritz kam mit der Yamaha aus dem Team Akeno Speed zusammen, beide Bikes landeten mit hohem Tempo in der Streckenbegrenzung.

Der Deutsche brachte die R1 wieder zum Laufen und fuhr zurück zur Box. Weil das Safety-Car auf die Strecke kam, verlor die Mannschaft um Mandy Kainz nur vier Runden, bis Karel Hanika das Bike zurück auf die Strecke brachte. Auch eine Strafe wurde der Yamaha-Truppe noch aufgebrummt. Am Ende reichte es zu Position 7.

F.C.C. TSR Honda hält seine Chancen auf den WM-Titel mit Platz 10 am Leben. Trotz technischer Probleme und dem Ausfall von Gino Rea, reichte es auf dem 5,8 km langen Kurs mit Mike di Meglio und Josh Hook zu einem Top-10-Platz.

Das BMW-Werksteam schied bereits vor Halbzeit des Rennens mit technischen Problemen aus. In der Superstock-Klasse gewann Kawasaki vor Yamaha und BMW.

Ergebnis 8h Suzuka:

Pos Team, Motorrad Klasse Zeit 1 Team HRC (Nagashima, T. Takahashi, Lecuona), Honda CBR1000 RR-RSP EWC 214 Rdn. 2 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H (Haslam, Lowes, J. Rea), Kawasaki ZX-10RR EWC + 1 Rdn. 3 Yoshimura SERT Motul (Black, Kazuki Watanabe), Suzuki GSX-R1000 EWC + 2 4 S-Pulse Dream Racing (Ogata, Cocoro, Tsuda), Suzuki GSX-R1000

EWC + 4 5 TOHO Racing (Kiyonari, Kunikawa, Kunimine), Honda CBR1000 RR-R

EWC + 4 6 Honda Dream RT Sakurai (Hamahara, Hiura, Kunii), Honda CBR1000 RR-R

EWC + 4 7 YART – Yamaha Official Team EWC (Hanika, Fritz, Canepa), Yamaha YZF-R1

EWC + 5 8 Team ATJ with JAPAN POST (Y. Takahashi, Ito, Koyama), Honda CBR1000 RR-R EWC + 6 9 Team Kodama (Kodama, Nagao, Nagao), Yamaha YZF-R1 EWC + 6 10 F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio), Honda CBR1000 RR-R

EWC + 6 15 Webike SRC Kawasaki France (De Puniet, Masson, Marino), Kawasaki ZX-10RR EWC + 11 OUT BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR EWC



WM-Stand nach 3 von 4 Rennen: