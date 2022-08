Honda jubelt nach Suzuka-Sieg: «Der Welt bewiesen»

Das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka 2022 brachte einen souveränen Sieger hervor: Honda dominierte über weite Strecke und gewann erstmals seit acht Jahren den EWC-Klassiker in Japan.

Auch das Aufgebot von Kawasaki mit den Superbike-WM-Stars Jonathan Rea, Alex Lowes und Leon Haslam konnte das Werksteam von HRC nicht stoppen. Takumi Takahashi, Iker Lecuona und Tetsuta Nagashima absolvierten bei anstrengenden, heißen Wetterbedingungen 214 Runden auf dem Suzuka Circuit. Letztendlich hatte das Trio einen Vorsprung von einer Runde auf Kawasaki auf Platz 2.

Takumi Takahashi holte seinen vierten Sieg in Suzuka. Damit ist er jetzt gleich auf mit Michael van der Mark, Katsuyuki Nakasuga, Ryuichi Kiyonari, Shinichi Ito und Wayne Garner, die jeweils ebenfalls vier Erfolge bei dem Kult-Event feierten. «Ich war die ganze Zeit noch unglücklich, wie das 8h Suzuka 2019 endete, deshalb bin ich froh, dass wir jetzt gewonnen haben», freute sich Takahashi nach dem großen Erfolg. «Ich bin erleichtert, dass ich meinen Teil dazu beisteuern konnte. Nagashima entwickelte das Motorrad und ich musste mich daran gewöhnen, aber gleichzeitig das volle Potenzial herausholen. Es war das erste Mal für Iker, er hat es großartig gemacht.»

«Das HRC-Team hat uns stark unterstüzt, die Boxenstopps einbezogen. Ich bin allen sehr dankbar. Es ist mein vierter Suzuka-Sieg, wenn ich noch eine Chance erhalte, dann strebe ich den Rekord von fünf Siegen von Toru Ukawa an», stellte der 32-Jährige klar.

Der ehemalige Moto2-WM-Pilot Tetsuta Nagashima fügte überglücklich hinzu: «Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit erhalten habe, in die Entwicklung der CBR1000RR-RSP 2021 und 2022 einbezogen worden zu sein. Wir haben das Potenzial erkannt und der Welt gezeigt. Hondas Ingenieure haben das Bike unendlich getestet, nun wurde dies mit dem 8h Suzuka-Sieg gekürt.»

Iker Lecuona feierte 2021 sein Debüt mit Honda in der Superbike-WM. Nach einer erfolgreichen ersten Saisonhälfte setzte er auch dem Suzuka-Event seinen Stempel auf. «Ich bin wirklich, wirklich, wirklich glücklich, mein erstes Acht-Stunden-Rennen in Suzuka zu gewinnen. Es fühlte sich großartig an, als Nagashima mit der karierten Flagge abgewunken wurde», freute sich der junge Spanier. «Alles hat gut funktioniert seit den Testfahrten, das von Honda und Nagashima entwickelte Bike war unglaublich. Ich glaube, ich habe es geschafft, die volle Performance aus dem Bike zu holen.

Zwischenzeitlich musste Lecuona jedoch zittern. «Ich war besorgt, als das Safety-Car auf die Strecke kam, dass ich den gewonnen Vorsprung wieder verlieren würde, aber wir sind da gut durchgekommen. Ich bin dem besten Team und meinen Fahrerkollegen sehr dankbar. Sollte ich die Gelegenheit bekommen, würde ich gerne nach Suzuka zurückkehren», hielt der Honda-Pilot fest.

Ergebnis 8h Suzuka:

Pos Team, Motorrad Klasse Zeit 1 Team HRC (Nagashima, T. Takahashi, Lecuona), Honda CBR1000 RR-RSP EWC 214 Rdn. 2 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H (Haslam, Lowes, J. Rea), Kawasaki ZX-10RR EWC + 1 Rdn. 3 Yoshimura SERT Motul (Black, Kazuki Watanabe), Suzuki GSX-R1000 EWC + 2 4 S-Pulse Dream Racing (Ogata, Cocoro, Tsuda), Suzuki GSX-R1000

EWC + 4 5 TOHO Racing (Kiyonari, Kunikawa, Kunimine), Honda CBR1000 RR-R

EWC + 4 6 Honda Dream RT Sakurai (Hamahara, Hiura, Kunii), Honda CBR1000 RR-R

EWC + 4 7 YART – Yamaha Official Team EWC (Hanika, Fritz, Canepa), Yamaha YZF-R1

EWC + 5 8 Team ATJ with JAPAN POST (Y. Takahashi, Ito, Koyama), Honda CBR1000 RR-R EWC + 6 9 Team Kodama (Kodama, Nagao, Nagao), Yamaha YZF-R1 EWC + 6 10 F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio), Honda CBR1000 RR-R

EWC + 6 15 Webike SRC Kawasaki France (De Puniet, Masson, Marino), Kawasaki ZX-10RR EWC + 11 OUT BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR EWC



WM-Stand nach 3 von 4 Rennen: