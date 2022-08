Kawasaki in Suzuka: Sieg verpasst, trotzdem stolz

Das Kawasaki-Werksteam ist in Suzuka zum Acht-Stunden-Rennen mit großen Hoffnungen auf den Sieg angetreten, doch am Ende waren Jonathan Rea, Alex Lowes und Leon Haslam chancenlos gegen Honda.

2019 gewann Kawasaki das prestigeträchtige Acht-Stunden-Rennen in Suzuka. Auch bei der Rückkehr nach der Corona-Pause zum großen Rennen in Japan war es für das Team mit den Superbike-WM-Stars Alex Lowes, Jonathan Rea und Leon Haslam das große Ziel, einen weiteren Triumph zu feiern.

Doch Honda war über das ganze Wochenende nicht zu schlagen und so musste sich Kawasaki mit Platz 2 geschlagen geben. «Es war eine unglaubliche Woche in Suzuka mit meinem Team. Alle Teammitglieder und meine Teamkollegen Alex und Leon waren sich einig, dass es eine unglaubliche Atmosphäre war. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Jede einzelne Person hat sehr hart gearbeitet, trotz viel Stress, um am Ende hier zu stehen. Es ist nicht einfach, zwei große Ziele in einer Saison zu haben – die Superbike-WM und das 8h Suzuka», berichtete Jonathan Rea im Anschluss.

«Wir hatten sehr große Konkurrenz und haben unser Bestes gegeben. Ich bin sehr stolz auf meine Teamkollegen und auf alle anderen aus dem Team, sie haben perfekt gearbeitet. Es ist etwas bitter, am Ende Zweiter zu werden, aber wir fliegen nach Hause, mit dem Wissen, dass wir alles gegeben haben», so der sechsfache Superbike-Weltmeister. «Es gab ein paar kleine Fehler im Rennen, ein paar Probleme, aber das ist Endurance, am Ende standen wir auf dem Podium und können stolz auf unsere Erfolge sein.»

Alex Lowes hatte die Woche zuvor noch arg mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darum kam er geschwächt nach Japan. Doch im Rennen lief es nicht schlecht für den Engländer «Es war ein hartes Rennen, in dem ich mein Bestes gegeben habe. Ich bin etwas enttäuscht, denn ich glaube, dass ich noch ein bisschen besser hätte sein können. Aber wir waren nicht schnell genug», stellte der Bruder von Moto2-Pilot Sam Lowes klar. «Platz 2 war das Beste, was wir erreichen konnten. Ein großes Dankeschön und großen Respekt an meine Teamkollegen Johnny und Leon, sie haben die ganze Woche großartig gearbeitet.»

Leon Haslam steuerte die ZX-10RR nach acht Stunden auf dem 5,8 km langen Kurs in Ziel. «Es ist mir immer eine Ehre, zu den 8h Suzuka zu kommen. Das Team war in diesem Jahr einfach fantastisch. Die Bemühungen meiner beiden Teamkollegen Johnny und Alex waren großartig. Ich glaube, wir haben das Maximum herausgeholt und können stolz nach Hause gehen», weiß Haslam. «Natürlich wollten wir gewinnen, aber es gab ein paar Bereiche, die wir verbessern wollten, um das zu erreichen. Am Ende haben wir alles versucht und die Atmosphäre war großartig.»

Ergebnis 8h Suzuka:

Pos Team, Motorrad Klasse Zeit 1 Team HRC (Nagashima, T. Takahashi, Lecuona), Honda CBR1000 RR-RSP EWC 214 Rdn. 2 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H (Haslam, Lowes, J. Rea), Kawasaki ZX-10RR EWC + 1 Rdn. 3 Yoshimura SERT Motul (Black, Kazuki Watanabe), Suzuki GSX-R1000 EWC + 2 4 S-Pulse Dream Racing (Ogata, Cocoro, Tsuda), Suzuki GSX-R1000

EWC + 4 5 TOHO Racing (Kiyonari, Kunikawa, Kunimine), Honda CBR1000 RR-R

EWC + 4 6 Honda Dream RT Sakurai (Hamahara, Hiura, Kunii), Honda CBR1000 RR-R

EWC + 4 7 YART – Yamaha Official Team EWC (Hanika, Fritz, Canepa), Yamaha YZF-R1

EWC + 5 8 Team ATJ with JAPAN POST (Y. Takahashi, Ito, Koyama), Honda CBR1000 RR-R EWC + 6 9 Team Kodama (Kodama, Nagao, Nagao), Yamaha YZF-R1 EWC + 6 10 F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio), Honda CBR1000 RR-R

EWC + 6 15 Webike SRC Kawasaki France (De Puniet, Masson, Marino), Kawasaki ZX-10RR EWC + 11 OUT BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR EWC



WM-Stand nach 3 von 4 Rennen: